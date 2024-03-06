Практического варианта использования квантовых компьютеров пока нет. Google хочет узнать, как можно использовать такие машины и предлагает вознаграждение за новые идеи.

Квантовые компьютеры обладают большой вычислительной мощностью и могут выполнять определенные задачи намного быстрее, чем классические компьютеры. Тем не менее, сейчас перед исследователями всё еще стоит задача найти практическое применение этим машинам.

Квантовые компьютеры нуждаются в вариантах использования. Фото из открытых источников

Как объясняет Райан Бэббуш из Google в интервью New Scientist, существует множество абстрактных математических задач. В этих сферах квантовые компьютеры могут предложить огромное преимущество в скорости. Однако многие исследователи не стремятся использовать эти скорости для решения реальных задач. Существует необходимость объединить теоретическую мощь квантовых компьютеров и их практическое применение в реальном мире.

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Чтобы раскрыть потенциал квантовых компьютеров, Google планирует провести конкурс в сотрудничестве с Xprize. Цель — дать участникам возможность выявить реальные проблемы, которые можно решить с помощью квантовых вычислений. Xprize — это фонд поддержки революционных инноваций, который часто финансирует подобные инициативы.

Логотип компании Google. Изображение из открытых источников

Победителям достанутся в общей сложности пять миллионов долларов призовых. Из них $3 млн будут разделены между тремя лучшими командами, $1 млн достанутся следующим пяти командам, а 20 лучших будут вознаграждены по $50 000 каждый.

Участники разработают алгоритмы, решающие практические задачи, такие как открытие новых электролитов для аккумуляторов, обеспечивающих более высокую емкость аккумулятора.

Конкурс рассчитан на три года и не требует от участников непосредственного решения существующей задачи с помощью квантовых компьютеров. Исследователи могут продемонстрировать, как алгоритм потенциально может быть применен.

Другая возможность — показать, как существующий квантовый алгоритм можно применить к новой проблеме, которая ранее не рассматривалась. Важно то, что эту проблему можно решить как можно быстрее и в идеале, с помощью уже имеющегося квантового оборудования.