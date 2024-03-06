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kosmos_news
ЕКА: Астронавт МКС использует VR-очки, чтобы отвлечься от однообразной среды
Астронавт ЕКА Андреас Могенсен использует гарнитуру виртуальной реальности на МКС, чтобы окунуться в привычную земную атмосферу.

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Астронавты на Международной космической станции (МКС) окружены технологическими приборами, а в иллюминаторах они видят одну и ту же картину месяцами. Чтобы отвлечься от этой напряженной среды, датский астронавт ЕКА Андреас Могенсен использует гарнитуру виртуальной реальности.

Устройство предлагает ему форму релаксации, а также способ оставаться физически активным. Об этом астронавт рассказал в видеоролике для Европейского космического агентства (ЕКА).

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Могенсен использует очки виртуальной реальности на МКС. Фото: НАСА

Могенсен признает, что виртуальная реальность не может полностью заменить реальную природу, но она чрезвычайно помогает расслабиться. У Могенсена есть доступ к подборке видеороликов, которые погружают его в различные природные среды: от меланхоличного заката до тихого пляжа. Гарнитура позволяет ему слышать звуки природы, что помогает восстановиться после напряженной работы на станции.

Поначалу Могенсен скептически отнесся к гарнитуре. Теперь он научился ценить виртуальные поездки на природу и наслаждается расслабляющим эффектом, который они оказывают на него.

Чтобы оставаться в хорошей физической форме в невесомости космоса, астронавты на МКС имеют доступ, среди прочего, к велотренажёру. Этот велосипед можно подсоединить к гарнитуре VR. Устройство может воспроизводить видео с различных велопоездок в Дании. Когда астронавт как бы едет в гору в своем виртуальном туре, крутить педали становится тяжелее. Однако на спуске крутить педали уже легче. Благодаря симуляции езда на велосипеде с помощью VR-гарнитуры стала любимым занятием Могенсена на МКС.

#технологии #космос #гарнитура #мкс #ека #vr-очки
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