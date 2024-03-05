Ночью 5 марта цена биткоина протестировала отметку $68 400. Предыдущий рекорд курса в $68 800 практически достигнут.

Цена биткоина поднялась выше $68 400 впервые с ноября 2021 года. Ночью 5 марта первая криптовалюта вплотную приблизилась к достигнутому в ноябре 2021 года максимуму. За последние 24 часа рыночная стоимость BTC выросла еще на 8%.

Фото: tradingview

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Итак, до предыдущего исторического максимума, который биткоин установил 10 ноября 2021 года на отметке $68 800, оставалось всего несколько сотен долларов. Эйфория в индустрии цифровых активов, похоже, не утихает. Весь крипторынок торгуется в зеленой зоне.

Изображение из открытых источников



Согласно Индексу страха и жадности, рынок в настоящее время находится в состоянии огромной жадности. Поэтому вероятны дальнейшие покупки цифровых монет. Инвесторы чувствуют FOMO – страх пропустить следующий бычий рынок.

Некоторые аналитики ожидают новый максимум для биткоина в ближайшее время. Известный аналитик PlanB на прошедших выходных предсказал начало нового бычьего рынка. Он заявил, что это ралли принесет с собой некоторые удивительные события.

Он верит в интеграция биткоина в суверенные фонды благосостояния. Кроме того, BTC вскоре получит статус официальной валюты в некоторых странах. Помимо этих новостей, аналитик полагается в первую очередь на спотовые биткоин-ETF в США.

Инвестиционные продукты были впервые одобрены в январе и с тех пор привлекли более $7 млрд. Спрос на такие предложения будет расти, считает аналитик.

Насколько близок биткоин на самом деле к новому рекордному максимуму, становится ясно, если посмотреть на британский фунт и евро. 4 марта криптовалюта уже достигла нового исторического максимума в обеих валютах.

BTC никогда раньше не поднимался выше 60 000 евро. Цифровая система накануне смогла достичь этого уровня.

Евро медленно, но верно теряет в цене. Для европейцев биткоин может быть средством сбережений или инвестицией, которая защитит население в долгосрочной перспективе от девальвации евро. За последнее десятилетие биткоин фактически превзошел все другие классы активов с годовой доходностью более 70% (измеренной в долларах США). Криптовалюта, стоимость которой превышает 51 000 фунтов за биткоин, также достигла нового рекорда в Великобритании.

По данным CoinMarketCap, только за последние 24 часа было продано биткоинов на сумму около $44 млрд.





