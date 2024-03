Благодаря новой технологии стартапа Seabound суда смогут собирать и перерабатывать 95% выбросов углекислого газа.

В будущем корабли смогут улавливать и хранить выбросы CO 2 . Во время испытательного рейса грузовое судно длиной 240 метров уловило часть вредных выбросов и поместило их в резервуары с CO 2 .

Изображение: REUTERS/BRENDAN MCDERMID

Технология, лежащая в основе этой системы корабля, была разработана британским стартапом Seabound. Выхлопные газы дизельных двигателей сбрасываются в камеру высокого давления, прежде чем они смогут выйти в атмосферу. В этой камере находится сорбент оксид кальция, также известный как негашеная известь. CO 2 вступает в реакцию с этим материалом при высоких температурах и превращается в карбонат кальция, то есть известняк.

Схема улавливания и переработки углекислого газа. Изображение: Seabound

Известь можно выгрузить и повторно использовать в порту. Известняковую гальку можно продать или переработать обратно в негашеную известь и CO 2 . Затем негашеную известь можно снова использовать для сбора CO 2 на судах. Оставшийся CO 2 может быть использован для производства синтетического топлива, сообщает Seabound.

Требуемое для этого устройство будет иметь размеры всего 6 на 3 метра и поэтому легко поместится на грузовом корабле. Для улавливания CO 2 и последующей его переработки необходима дополнительная энергия.

Устройство Seabound. Изображение: Seabound

На пути между Турцией и Персидским заливом судно уловило 78% выбросов углекислого газа и 90% диоксида серы. Об этом компания написала в LinkedIn. Всего за день была уловлена одна тонна CO 2 . Seabound утверждает, что пилотную систему можно усовершенствовать, чтобы улавливать 95% CO 2 . Ожидается, что к 2030 году этой системой будут оснащены 1000 судов.