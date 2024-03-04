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kosmos_news
Грузовой корабль улавливает и перерабатывает собственные выбросы углекислого газа
Благодаря новой технологии стартапа Seabound суда смогут собирать и перерабатывать 95% выбросов углекислого газа.

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В будущем корабли смогут улавливать и хранить выбросы CO2. Во время испытательного рейса грузовое судно длиной 240 метров уловило часть вредных выбросов и поместило их в резервуары с CO2.

Изображение: REUTERS/BRENDAN MCDERMID

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Технология, лежащая в основе этой системы корабля, была разработана британским стартапом Seabound. Выхлопные газы дизельных двигателей сбрасываются в камеру высокого давления, прежде чем они смогут выйти в атмосферу. В этой камере находится сорбент оксид кальция, также известный как негашеная известь. CO2 вступает в реакцию с этим материалом при высоких температурах и превращается в карбонат кальция, то есть известняк.
Схема улавливания и переработки углекислого газа. Изображение: Seabound
Известь можно выгрузить и повторно использовать в порту. Известняковую гальку можно продать или переработать обратно в негашеную известь и CO2. Затем негашеную известь можно снова использовать для сбора CO2 на судах. Оставшийся CO2 может быть использован для производства синтетического топлива, сообщает Seabound.

Требуемое для этого устройство будет иметь размеры всего 6 на 3 метра и поэтому легко поместится на грузовом корабле. Для улавливания CO2 и последующей его переработки необходима дополнительная энергия.
Устройство Seabound. Изображение: Seabound
На пути между Турцией и Персидским заливом судно уловило 78% выбросов углекислого газа и 90% диоксида серы. Об этом компания написала в LinkedIn. Всего за день была уловлена одна тонна CO2. Seabound утверждает, что пилотную систему можно усовершенствовать, чтобы улавливать 95% CO2. Ожидается, что к 2030 году этой системой будут оснащены 1000 судов.

Согласно отчету Международного агентства по окружающей среде, на суда приходится 2% мировых выбросов CO2. Без инноваций этот объем, вероятно, будет продолжать расти. Помимо Seabound, над способами сокращения выбросов работают и другие стартапы. Голландская компания Value Maritim разработала систему фильтрации CO2, способную улавливать 40% выхлопных газов.

#технологии #наука #флот #углекислый газ #химия
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