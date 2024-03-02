Иногда на старых видеоиграх можно заработать много денег. Первое издание игры для NES было продано на аукционе за более чем четверть миллиона долларов.

Старые видеоигры, особенно первые издания в хорошем состоянии, могут быть очень ценными. В этом убедился геймер, у которого было издание первой игры The Legend of Zelda для Nintendo Entertainment System (NES).

Фото из открытых источников

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Его семья купила игру почти 40 лет назад примерно за $30. Надеясь выручить приличные деньги, геймер выставил игру на продажу на eBay. Он надеялся получить от $15 000 до $20 000. Последующая цена продажи намного превзошла его ожидания.

Всего через несколько минут после того, как геймер разместил на eBay объявление о продаже первого издания, он получил сообщения от людей, спрашивающих его, знает ли он, что у него на самом деле очень ценный экземпляр.

Как сообщает портал In Game, ему сообщили, что игра Zelda стоит больших денег, поэтому он отозвал своё предложение на eBay. Один из заинтересованных в игре пользователь даже предложил приехать и заплатить ему $20 000 наличными. Однако гймер отклонил это предложение. В конце концов он решил продать игру на аукционе Heritage. Цена продажи составила $288 000.

Zelda — не единственная игра, пользующаяся большим спросом у коллекционеров. Старые консоли и другие игры, такие как Super Mario, сегодня также востребованы на коллекционном рынке.



