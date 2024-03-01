Китай строит гигантские морские ветряные турбины, которые будут снабжать электроэнергией тысячи домохозяйств.

Китайская компания Mingyang представила самую большую в мире лопасть ротора для ветряных турбин MySE292. Ее размеры составляют 143 метра, диаметр ротора готовой ветряной турбины - 292 метра, сообщает китайский новостной портал BNN.

Изображение из открытых источниковЛопасти будут использоваться на крупнейшей на сегодняшний день ветряной турбине в мире — морской турбине MySE мощностью 18,X-20 МВт. На презентации в конце прошлого года говорилось о годовой энергомощности в 80 млн кВтч. Эта энергия должно обеспечить электроснабжение 96 000 домохозяйств.

Точно неизвестно, когда именно будет построена первая турбина с гигантскими лопатками. Совсем недавно сообщалось, что это может произойти в 2024 или 2025 году. Ветряная турбина заменит электростанцию мощностью 16 МВт, которой также управляет компания MingYang Smart Energy. Она начала регулярную работу в июле 2023 года и является крупнейшей на данный момент ветряный турбиной в мире.

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Тайфуны и штормы могут создавать проблемы при использовании ветряков в открытом море. Новая ветряная турбина оснащена технологией «активной защиты от тайфунов». Это означает, что морские системы должны противостоять тайфунам до 17 баллов по шкале Бофорта. Речь идет о супертайфунах со скоростью ветра от 202 до 220 км/ч. Однако компания Mingyang не предоставила никаких подробностей о том, как работает эта технология.