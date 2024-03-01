Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
BNN: Китай представил самую длинную в мире лопасть ветряной турбины
Китай строит гигантские морские ветряные турбины, которые будут снабжать электроэнергией тысячи домохозяйств.

реклама

Китайская компания Mingyang представила самую большую в мире лопасть ротора для ветряных турбин MySE292. Ее размеры составляют 143 метра, диаметр ротора готовой ветряной турбины - 292 метра, сообщает китайский новостной портал BNN.
Изображение из открытых источниковЛопасти будут использоваться на крупнейшей на сегодняшний день ветряной турбине в мире — морской турбине MySE мощностью 18,X-20 МВт. На презентации в конце прошлого года говорилось о годовой энергомощности в 80 млн кВтч. Эта энергия должно обеспечить электроснабжение 96 000 домохозяйств.

Точно неизвестно, когда именно будет построена первая турбина с гигантскими лопатками. Совсем недавно сообщалось, что это может произойти в 2024 или 2025 году. Ветряная турбина заменит электростанцию мощностью 16 МВт, которой также управляет компания MingYang Smart Energy. Она начала регулярную работу в июле 2023 года и является крупнейшей на данный момент ветряный турбиной в мире.

реклама

Тайфуны и штормы могут создавать проблемы при использовании ветряков в открытом море. Новая ветряная турбина оснащена технологией «активной защиты от тайфунов». Это означает, что морские системы должны противостоять тайфунам до 17 баллов по шкале Бофорта. Речь идет о супертайфунах со скоростью ветра от 202 до 220 км/ч. Однако компания Mingyang не предоставила никаких подробностей о том, как работает эта технология.

#китай #технологии #энергетика #ветряные турбины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
13
Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
4
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
4
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
3
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
5
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
2
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
+
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
1
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
3
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8
Илон Маск отреагировал на новость о закрытии Apple проекта Titan
+

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
54
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
133
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
21
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
17
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
6
Last Epoch: краткий обзор игры
2

Сейчас обсуждают

Kommunist7304
08:59
Чего мелочиться? Переходить сразу на 110Квольт и можно будет провода бросать на магистральные линии напрямую и заряжаться будет за секунды.
Ford планирует перейти на 800-вольтовую бортовую сеть в электромобилях, чтобы ускорить зарядку
Александр
08:54
Ну так пускай эстония свои пистолетные войска введёт. У них по-моему чёт около 5 000 есть.
Эстония призвала рассмотреть все виды оказания помощи Украине, в том числе ввод войск НАТО
glavhyilo
08:50
я в нулевых,в домофон например цифры введу и дверь открывается без ключа.Удобно технический код вводить,особенно когда по пьяни,ключ от домофона потерял на улице.
Consumer Reports: дешевые камеры дверных звонков можно легко взломать
Дмитрий
08:27
самое смешное это когда у 13700 в коробке боксовый кулер) он на водянке двухсекционной в сотку долбит в монтаже.
В Сети рассказали о дроне "Пиранья-10", подбившим Abrams и созданным для борьбы с тяжелыми ОБТ
Дмитрий
08:24
амд на арм подобное не делает видимо. а у нвидия есть опыт с тегрой.
Nintendo Switch 2 получит 8-нм процессор Nvidia и стоимость около 400 долларов
Ник Хобо
07:55
"вылезают заметные косяки. Например, по идиотской моде, теперь после выхода из игры, вы не остаетесь на том месте, где были, а портируетесь на последнюю "базу" с полным возрождением всех врагов" Добро...
Last Epoch: краткий обзор игры
Олег Шаломанов
07:44
В комплекте 10 ремешков не идут. Один в комплекте. А купить можно много разных потом.
Xiaomi выпустила Smart Band 8 Pro на мировые рынки, представив их на выставке MWC 2024
Виктор Макеев
07:23
Мать то потянет, но лично я не вижу смысла ставить этот процессор с поддержкой PCI-EXPRESS 4.0 в материнскую плату с поддержкой PCI-EXPRESS 3.0, потолок для чипсетов: А320, B450, X470 это AMD RYZEN 7 ...
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
Виктор Макеев
07:16
Опять гнилобайт🤬😡.
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
Константин Ширяев
07:07
а где мириады дронов?
Илон Маск рассказал о ходе работ над спортивным электрокаром Roadster следующего поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем