Мем-криптовалюты растут в цене в конце февраля. По темпам роста Dogecoin и SHIBA INU обгоняют даже биткоин.

До 2024 года никто не мог точно объяснить, почему по сути бесполезные мем-криптовалюты Dogecoin и SHIBA INU пользуются спросом. Биткоин продемонстрировал высокие темпы роста в последние несколько дней (+21% за неделю: с 22 по 29 февраля), и новый рекордный максимум уже не за горами. Однако мем-токены выросли в цене в процентном отношении еще больше.

Изображение из открытых источниковПрежде всего, конечно, выделяется Dogecoin. При цене 13 центов DOGE все еще на 83% ниже своего рекордного максимума в 74 цента, но в любом случае мем-криптовалюта уже довольно давно не торговалась на таких высоких уровнях. Аналогичная ситуация и с SHIBA INU, токеном ERC-20 на базе Ethereum, который примерно на 85% ниже своего пикового значения.

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Другие мем-токены также значительно выросли за последние несколько дней, что значительно превышает средний показатель по рынку.

С момента запуска спотовых биткоин-ETF от BlackRock, Fidelity, VanEck с 2024 года было замечено, что крупные институциональные деньги в основном вкладываются в BTC. Однако в настоящее время мы видим, что криптовалютные биржи (как централизованные, так и децентрализованные) в основном торгуют альткоинам, в том числе мем-криптовалютами. На Binance, которая по-прежнему остается крупнейшей криптобиржей в мире, DOGE и скандальный мем-токен PEPE входят в десятку самых торгуемых криптовалют. На Coinbase Dogecoin и SHIBA INU находятся на 5-м и 6-м местах среди самых востребованных активов. Объем торгов за последние 24 часа (по данным на 29 февраля) у Dogecoin составляет $6,6 млн, согласно данным Coincheck.

Новый ажиотаж вокруг мем-токенов считается явным свидетельством того, что розничные инвесторы, которым нравится рискованные стратегии, возвращаются на рынок. Институциональные инвесторы вряд ли будут вкладывать средства в DOGE и подобные бесполезные проекты. С технологической точки зрения нет особых причин, по которым сейчас снова накачивают такие валюты: они не развивались с тех пор, как достигли пика в 2021 году. Например, дорожная карта Dogecoin Foundation все еще датируется 2022 годом.