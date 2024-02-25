На Украину доставлена ​​31 единица «американского супертанка» M1 Abrams. Минобороны США не будет их ремонтировать, несмотря на серьезные повреждения техники.

Танки M1 Abrams оснащены динамической защитой. Наполненные взрывчаткой панели крепятся к внешней стороне корпуса и обеспечивают дополнительную защиту от противотанковых снарядов. Реактивная броня взрывается при контакте с летящим снарядом, уменьшая силу удара.

Изображение из открытых источников

M1 Abrams является одним из лучших основных боевых танков в мире, но считается уязвимым. В пятницу, 23 февраля, в соцсетях распространилось видео, на котором М1 стоит на обочине дороги. Вероятно, танк был подбит и брошен в зоне СВО.

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Интересен вопрос о том, как будет обслуживаться 31 «украинский» танк M1 Abrams. В Минобороны США всего несколько дней назад подтвердили, что планов по обслуживанию военной техники нет. Таким образом, техническое обслуживание берут на себя украинские вооруженные силы, которые и так находятся под растущим давлением. Ожидается, что запасных частей для M1 Abrams, поставленных на Украину, хватит до конца года.

Упомянутый выше танк, скорее всего, находился возле города Авдеевка, который был освобожден российскими войсками. Танки находятся в стране с сентября 2023 года, но, по данным портала The Warzone и других ресурсов, пока никаких задокументированных операций они не проводили.

Судя по всему, танком управляла 47-я бригада Сухопутных войск Украины, которая участвовала в боях под Авдеевкой. Соответственно, М1 должен был атаковать российскую позицию в районе села Степовое, примерно в 3 км к северо-западу от города. Напомним, около недели назад украинским войскам пришлось уйти из Авдеевки. По некоторым данным, в субботу вечером российские войска заняли соседнее село Ласточкино.

Украина сейчас использует бывшие в употреблении модели M1A1 Abrams, которые были модернизированы или приведены в боеготовность с использованием старых запчастей. США не хотели отправлять самую современную модель M1A2.

Первые M1A1 Abrams были изготовлены в середине 1980-х годов и с годами продолжали совершенствоваться. Танк рассчитан на экипаж из 4 человек. Основное вооружение — 120-мм гладкоствольная пушка компании Rheinmetall, которая также используется в немецком основном боевом танке Leopard 2.

При этом могут быть использованы и снаряды с обедненным ураном, которые США пообещали Украине. Из-за высокой плотности урана их проникающая способность соответственно высока. Кроме того, M1A1 Abrams может быть оснащен несколькими крупнокалиберными пулеметами в качестве дополнительного вооружения.

В отличие от других танков, M1A1 массой около 60 тонн оснащен газовой турбиной (турбовинтовой) мощностью 1500 л.с., которая разгоняет его до максимальной скорости 67 км/ч. Дальность действия составляет от 130 до 430 километров в зависимости от типа местности.

Помимо США, имевших в 2022 году парк из 3450 (включая находящиеся на хранении) танков, М1А1 используют и другие страны. К ним относятся Австралия, страны Северной Африки, такие как Египет и Марокко, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия, а также единственная страна ЕС, Польша.