Криптовалюта VeChain переживает огромный ценовой взлёт. Несмотря на технические и экономические улучшения, рост курса, очевидно, вызван дикими спекуляциями.

Цифровой актив VeChain (токен VET) за неделю прибавил в цене 68%. За последние семь дней ни одна другая криптовалюта не выросла так сильно, как токен VET. 16 февраля монета торговалась по цене около $0,05 и сейчас занимает 28-е место в списке криптовалют по показателю рыночной капитализации. Изображение из открытых источниковФоном для роста курса, вероятно, стало общее изменение настроений на рынке криптовалют. Многие другие активы в середине февраля растут в цене и приносят огромную прибыль инвесторам. По мнению некоторых экспертов, рост Vechain обусловлен развитием экосистемы блокчейна. Фактически, параллельно с VET, нативные токены двух децентрализованных криптовалютных бирж Vexchange и VeRocket также продемонстрировали сильный рост.

Недавно в блокчейне VeChain было успешно реализовано обновление, которое ввело абстракцию учетных записей. Это решение должно сделать использование платформы смарт-контрактов проще и безопаснее. Ethereum, например, пока только планирует реализовать подобное улучшение.

реклама

Криптовалюта VeChain в последний раз торговалась по текущей цене почти год назад. Известный аналитик Али Мартинес ожидает дальнейшего роста в течение года:

"Если история повторится, на следующей неделе мы увидим курс в $0,054, промежуточную коррекцию до июня, а затем бычий рост до $0,70 к ноябрю".

VeChain достигла своего предыдущего рекордного максимума в апреле 2021 года, примерно за полгода до того, как биткоин установил свой ценовой рекорд. В то время стоимость VeChain составляла $0,25. Платформа смарт-контрактов в первую очередь хочет обслуживать продукты из сферы Интернета вещей и все еще надеется на большой прорыв в этой отрасли.

Текущий рост курса произошел внезапно и без каких-либо серьезных изменений в блокчейне. Анализ объема торгов показывает, насколько огромен спрос на VET в настоящее время. По этому показателю VeChain может даже попасть в топ-10. За последние 24 часа (с 15 по 16 февраля) объём торгов составил $900 млн.

Токен BNB, занимающий восьмое место в списке ведущих крпитовалют, вырос в цене почти вдвое за тот же период.



