В Google Deepmind искусственный интеллект обнаружил два миллиона потенциальных новых кристаллических материалов — гораздо больше, чем было выявлено или разработано за всю историю человечества.

Часто требуются десятилетия и большие деньги, чтобы вывести на рынок новые материалы, например, при создании литий-ионных батарей. Google Deepmind утверждает, что нашла способ ускорить этот процесс. Компания использовала искусственный интеллект под названием Graph Networks for Materials Exploration, чтобы предсказать структуру более двух миллионов потенциальных новых кристаллических материалов.

Фото: GoogleПо данным The Next Web, получилось выявить в 45 раз больше материалов, чем было открыто или изобретено за всю историю науки. И на это ИИ Deepmind понадобился всего год.

Почти 400 000 из этих недавно разработанных материалов вскоре можно будет производить в лабораторных условиях. Они настолько стабильны, что не разлагаются. Об этом сообщила исследовательская группа из Deepmind.

Для исследования ИИ Deepmind получил данные из проекта «Materials». Эта база данных, основанная в 2011 году, наполнена информацией о свойствах сотен тысяч уже известных веществ.

Проект предоставляет инструменты, которые исследователи могут использовать для изучения или разработки новых материалов. Инициатива уже давно проводит расчеты на суперкомпьютерах, но благодаря сотрудничеству с Deepmind теперь эти данные использует автономная система. С 2011 года проект обнаружил всего 28 000 новых материалов.

На следующем этапе конструкции материалов проверяются на воспроизводимость в лаборатории. Новые материалы будут использоваться в батареях, компьютерных чипах или солнечных элементах. Сообщается, что 52 000 гипотетических соединений напоминают графен. Эта двумерная модификация углерода используется, например, в квантовых компьютерах.