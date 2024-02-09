Эксперт объяснил, почему спецслужбы все больше полагаются на криптовалюты. По его словам, цифровые активы приносят значительные преимущества в сборе информации.

Альберт Квенбергер объяснил, почему секретные службы все больше полагаются на криптовалюты. Квенбергер — бывший сотрудник австрийской секретной службы. Он смог определить, что спецслужбы всё чаще обходятся без традиционных платежных средств, предпочитая вместо них современные методы перевода.

Изображение из открытых источниковВ то же время становится очевидным двойственное отношение властей к криптовалютам. Большинство правительств склонны занимать враждебную к криптовалютам позицию. Они опасаются потери власти и контроля из-за биткоина и других цифровых активов.

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Именно этим отходом от государственного суверенитета и пользуются спецслужбы. По словам Квенбергера, они предпочитают платить осведомителям биткоинами или другими криптовалютами. Монеты конфиденциальности, такие как Monero, которые еще сложнее контролировать, также могут быть использованы в определенных случаях.

Если осведомителям будут платить криптовалютами, а не традиционными способами, как секретной службе, так и агенту будет намного легче оставаться незамеченными. Безопасность значительно повышается, особенно для информаторов.

По словам Квенбергера, секретные службы предпочитают физическую доставку криптовалюты. Орган использует аппаратные кошельки, которые предварительно «заполнены» желаемой суммой денег (цифровыми монетами). Затем устройство передается информатору при личной встрече.

Однако, поскольку такие встречи не всегда возможны, классические транзакции также используются. Поскольку информатор должен передать только адрес блокчейна вместо своего настоящего имени, утечка данных в этом случае не представляет опасности для жизни.

Преимущество физической передачи аппаратного кошелька: задействован только один адрес блокчейна, хотя обе стороны — секретная служба и информатор — используют деньги. Риск того, что осведомитель непреднамеренно раскроет свою личность, также снижается при использовании прозрачного блокчейна, такого как сеть биткоина.

Известные информаторы Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж знакомы с криптовалютами. Wikileaks Ассанжа финансируется за счет пожертвований в криптовалюте. Сноуден использовал BTC для аренды серверов, на которых он мог хранить данные, не будучи идентифицированным.