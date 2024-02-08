Трейдер заработал на пампе Pandora около $2,2 млн, вложив менее $100 000. Значительный рост цены нового токена обогатил инвестора за два дня.

Токен Pandora (PANDORA) продемонстрировал невероятный рост с $633 до $17 193 за два дня. Утром 8 февраля цена немного скорректировалась, и за токен дают $15 359, согласно порталу Coingecko.

Изображение: Coingecko Этот быстрый рост стоимости не только привлёк внимание криптосообщества, но и обогатил одного инвестора, пишет портал forklog. Он увеличил свои инвестиции с $98 000 до $2,2 млн – за такой короткий период времени. На это обратили внимание эксперты ресурса Lookonchain.

Инвестор, который ранее приобрёл токен Pandora, потратил в общей сложности $98 000 на сделку. Он продал 25 из своих 154 токенов по рыночной стоимости $7500. Соответственно, это привело к немедленной прибыли в размере $188 000, которая более чем покрыла его первоначальные инвестиционные затраты. Но инвестор сохранил в своем портфеле 129 токенов, стоимость которых с тех пор достигла $2,2 млн, поскольку цена Pandora продолжала расти.

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Скорость роста стоимости и масштаб инвестиций вызвали слухи о том, может ли трейдер быть в команде разработчиков Pandora. Личность и мотивация инвестора пока остаются неизвестными, но его история успеха, несомненно, взволновала криптосообщество.

Токен Pandora, классифицированный как токен ERC-404, сочетает в себе функции ERC-20 и ERC-721. Этот инновационный стандарт токенов позволяет приобретать их небольшими порциями, где каждый токен может иметь индивидуальные характеристики, подобно популярным NFT (невзаимозаменяемым токенам).

Концепция привлекает внимание к токену Pandora, но долгосрочное влияние этого нового и экспериментального стандарта токенов на блокчейн Ethereum и рынок криптовалют в целом остается неясным. Быстрый рост PANDORA еще раз подчеркивает привлекательность и непредсказуемость индустрии криптовалют, где умные инвесторы находят многообещающие проекты и обогащаются.



