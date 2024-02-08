Появились первые данные о причине потери части фюзеляжа (а именно двери) самолетом Boeing 737 после взлета.

В январе на рейсе авиакомпании Alaska Airlines произошел серьезный инцидент. Вскоре после взлета у самолета оторвалась дверь. Все самолеты Boeing 737-9 Max вынуждены были приостановить полеты. Американские следователи уже сделали первоначальный вывод о причинах инцидента. По их словам, у двери отсутствовали необходимые крепления.

Фото: EPA / NTSB HANDOUTСостояние фрагментов на месте двери и прилегающих элементов фюзеляжа указывает на отсутствие четырех болтов в механизме крепления, говорится в предварительном отчете NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте). Отчет был опубликован во вторник, 6 февраля.

Фото: EPA / NTSB HANDOUTЭти выводы, вероятно, усилят давление на Boeing. Компании придется значительно улучшить контроль качества. При этом NTSB пока не сделал никаких выводов о причине инцидента.

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5 января, вскоре после взлета, у почти нового 737-9 Max авиакомпании Alaska Airlines, на борту которого находилось более 170 человек, оторвалась часть фюзеляжа. В некоторых конфигурациях самолетов с большим количеством сидений в этом месте располагается дверь. В инциденте никто серьёзно не пострадал – по счастливому стечению обстоятельств два места непосредственно у двери были незанятыми.

После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) и другие органы приказали приостановить эксплуатацию всех 170 аналогичных самолетов этого типа для проведения расследований. Alaska и United Airlines также обнаружили незакрепленные болтами элементы в этом районе салона на других самолетах. Лишь в конце января ФАА обнародовало порядок проведения проверок, после чего самолетам снова разрешили взлететь. Ни один самолет этой модели не используется авиакомпаниями ЕС.

После инцидента ФАА объявило об ужесточении контроля в Boeing — а некоторые авиакомпании хотят направить на производственные линии собственных инспекторов. Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун признал ответственность за инцидент и заверил, что компания улучшит контроль за качеством. Фюзеляж моделей 737 изготавливается поставщиком Spirit Aerosystems, а затем поступает в Boeing для окончательной сборки.