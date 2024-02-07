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kosmos_news
В блокчейне Solana произошел очередной сбой
6 февраля блокчейн оставался в автономном режиме пять часов. За это время программисты разработали исправление ошибки, вызванной новым обновлением. В дневном тренде SOL упал примерно на 1,60%.

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Днём 6 февраля сеть Solana перестала обрабатывать блоки. Об этом сообщает портал forklog. Как показывают данные Solana Explorer, блокчейн был отключен почти пять часов. Последний сбой сети произошел год назад, в феврале 2023 года. На тот момент сеть оставалась оффлайн 19 часов.

Изображение из открытых источниковSolana заявила о себе при выходе в криптопространство довольно амбициозно: сеть хочет быть более масштабируемой, чем Ethereum и биткоин. Проект хочет обеспечить низкую комиссию за транзакции и показать замечательную производительность. Другими словами: Solana хочет быть блокчейном №1 во всех аспектах.

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И, концептуально, это можно реализовать. Но постоянные сбои сильно подрывают доверие к проекту. Самые масштабные сбои сети были зафиксированы в 2022 году. Тогда сеть Solana пережила четыре массовых отключения. Самое крупное - 30 сентября 2022 года. Тогда валидатор Solana определил, что неправильно сконфигурированный узел привел к неустранимому разделу в сети.

Сеть Solana не смогла обработать ошибку и впоследствии полностью вышла из строя. Больше транзакций не обрабатывалось. Кодовая база Solana должна исправлять такие ошибки. Команда разработчиков классифицировало сбой как «несчастный случай». В любом случае Solana явно не обладает достаточными средствами защиты для предотвращения подобных инцидентов.

Что касается последнего сбоя 6 февраля, то выявлена причина проблемы. Сообщается, что недавнее обновление привело к изменениям, которые привели к сбоям в работе сети. 

В 2023 году Solana пережила возрождение. Криптовалюта пользовалась огромной популярностью. Институциональные инвесторы, в частности, видят в проекте огромный потенциал. Растущая популярность была не в последнюю очередь связана с большей стабильностью. До 2023 года Solana считалась нестабильной и ненадежной.

Недавняя проблема привела к очередному снижению цены токена SOL. Однако Solana по-прежнему остается в топ-5 самых ценных криптовалют в мире.

#криптовалюты #блокчейн #solana
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