Самолет Transall C-160D ВВС Турции пролетел очень низко над улицей и вблизи домов в городе. Катастрофу удалось предотвратить.

Самолет Transall C-160D ВВС Турции пролетел крайне низко над городом. Об инциденте стало известно 26 января. У военного самолета возникла техническая проблема, и ему пришлось как можно быстрее совершить вынужденную посадку. Прохожий запечатлел на видео эти драматические секунды. Ниже представлен скриншот из видео.

Изображение из открытых источников55-летний Transall угрожающе низко пролетел прямо над оживленной дорогой. Пилоты "боролись за высоту", пытаясь поднять машину вверх. Сообщалось, что потом самолет пытался вернуться в военный аэропорт Кайсери недалеко от домов.

Судя по всему, экипажу действительно удалось добраться до аэродрома. Легендарный Transall совершил аварийную посадку без выпущенного шасси. ВВС Турции подтвердили факт происшествия. Машина получила лишь незначительные повреждения. В любом случае, экипаж, предотвративший катастрофу, совершил настоящий подвиг.

реклама

Самолет Transall C-160D был построен в 1969 году и использовался в ВВС Германии. В 1990-х годах Турция переоборудовала C-160D из транспортного самолета в разведывательный.