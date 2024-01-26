Генеральный директор Tesla Илон Маск обещает новый производственный процесс в компании. Однако инвесторы не спешат вкладывать деньги.

Быстрый рост акций Tesla замедляется. В последнем квартале производитель электромобилей не оправдал ожиданий инвесторов. Цели по прибыли на этот год нет – но ожидается, что поставки электоромобилей будут расти заметно медленнее.

Однако глава компании Илон Маск рисует радужную картину будущего. По его словам, Tesla находится всего лишь между двумя волнами роста, разрабатывает «революционную» производственную систему и может стать самой дорогой компанией в мире.

Заявление не впечатлило инвесторов: акции еще глубже упали в красную зону и потеряли почти шесть процентов в конце торгов. Новый производственный процесс призван создать более дешевую компактную модель. Согласно текущим планам, производство должно начаться в Остине во второй половине 2025 года.

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Более дешевая модель производственного процесса имеет стратегическое значение для Tesla, поскольку конкуренция со стороны китайских производителей возрастает. В прошлом квартале производитель BYD продал больше электромобилей в Китае.

Китайские автопроизводители настолько сильны, что у большей части отрасли не было бы шансов против них без торговых барьеров, предупредил Маск. В США 25-процентный импортный тариф удерживает китайских автопроизводителей от рынка.

Маск хочет построить роботакси. Для этого Tesla сначала придется разработать технологию автономного вождения, которую Маск обещал уже много лет.

У Tesla есть расширенная версия системы помощи автопилоту под названием Full Self-Driving (FSD, полностью самостоятельное вождение). Вопреки названию, технология не делает Tesla по-настоящему автономным автомобилем: водитель по-прежнему несет ответственность и должен быть готов взять управление на себя в любой момент. Но FSD, по крайней мере, обучена соблюдать правила дорожного движения. Однако программное обеспечение все еще находится на этапе тестирования и допускает ошибки — а Маск продолжает обещать, что оно будет готово в ближайшее время.

Маск повторил, что будет чувствовать себя комфортно, разрабатывая программное обеспечение для искусственного интеллекта и роботов в Tesla только тогда, когда получит больше влияния в компании. В настоящее время ему принадлежит около двенадцати процентов акций. Он стремится получить четверть.

Продажи Tesla выросли на три процента в годовом исчислении до $25,17 млрд. Аналитики ожидали выручку почти в $25,9 млрд.

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Tesla не предоставила никакого прогноза поставок авто в текущем году. Аналитики исходили из оценки около 2,1 миллиона автомобилей. В прошлом году, после нескольких снижений цен, Tesla достигла цели по поставке 1,8 миллиона электромобилей. Квартальная прибыль Tesla подскочила с $3,7 до $7,9 млрд в годовом исчислении.