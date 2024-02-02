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О преемнике культового вертолета UH-60 Black Hawk

После долгих поисков армия США нашла преемника своим вертолетам Black Hawk. Конвертоплан V-280 Valor появится в середине 2030-х годов.
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V-280 Valor от производителя Bell должен прийти на смену культовому транспортному вертолету UH-60 Black Hawk в середине 2030-х годов. Black Hawk находится на вооружении ВВС США более 40 лет.

Изображение: ВикипедияВ тендере Bell одержал победу над проектом Defiant X, который был совместно разработан Boeing и производителем Black Hawk Sikorsky. Армия США обосновала свое решение «лучшим соотношением цены и качества».

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Многоцелевой вертолет этого проекта был готов заменить Black Hawk только после 2035 года. Defiant X — это скоростной вертолет, который называют усовершенствованной моделью вертолета SB>1 Defiant. Эта машина, в свою очередь, испытывалась с 2019 года. 

Используемая машиной технология была впервые реализована на экспериментальном вертолете Х2. Он прошел первые испытания в 2008-2011 годах. Максимальная скорость полета составила 460 км/ч.

Defiant X Взлетный вес SB>1 Defiant составляет 14 515 кг, вместимость — не более 18 человек.

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Теперь неизвестно, будет ли вертолет Defiant X разрабатываться в дальнейшем. Возможно, правительство США выделит дополнительные средства на финансирования этого амбициозного проекта. Как видно, он ничуть не уступает V-280 Valor. С 2017 года V-280 Valor налетал сотни часов, развивая скорость более 300 узлов (555 км/ч). Первоначальная цель была 280 узлов (около 520 км/ч) — отсюда и название V-280.

Публичная демонстрация машины состоялась в 2018 году. Возможности конвертоплана до этого держались в секрете, а в 2016 году на авиасалоне в Фарнборо общественности продемонстрировали лишь макет новой машины. Bell хочет производить конвертоплан в сотрудничестве с оружейной компанией Lockheed Martin, которая, среди прочего, поставляет электронику. 

Стоит сказать пару слов о производителях преемника Black Hawk. Bell считается одним из пяти ведущих производителей авиационной техники, главным образом вертолетов. Один из лидеров отрасли выпускает как гражданские, так и военные летательные аппараты. Корпорация Bell Aircraft Corporation была основана в 1935 году. В то время в США царила Великая депрессия, и недостатка кадров не было. Компания сумела привлечь лучших специалистов (инженеров, конструкторов), которые сидели без работы.
Вертолеты компания начала производить во время Второй мировой войны. В 1945 году Model 30 впервые был задействован в операции по спасению рыбаков. В 70-е годы компания начала продавать технику заграницу. 

Конвертопланы — сочетающие преимущества вертолета и самолета машины — компания начала выпускать в начале 2000-х. С 2009 года работал центр обслуживания техники в России. Что касается Lockheed Martin, то эта оружейная компания специализируется, в том числе на сфере авиастроения. Американская военно-промышленная корпорация возникла в 1995 году после слияния компаний Lockheed и Martin Marietta. 

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При разработке V-280 Valor выбор на Lockheed Martin в качестве партнера пал не случайно. Компания считается самым передовым разработчиком и производителем современных высокотехнологичных вооружения и военной техники. Lockheed Martin считается самым крупным подрядчиком министерства обороны США. 

В отличие от предыдущей модели Bell Boeing V-22 Osprey, два двигателя установлены горизонтально в крыльях, поворотными могут быть только несущие винты. Приводной вал проходит по всему пролету. Таким образом, один двигатель может управлять обоими роторами, если второй двигатель выйдет из строя.

Конвертопланы с наклонным ротором должны сочетать в себе преимущества вертолетов и самолетов. С несущими винтами в вертикальном положении возможны взлеты, посадки и другие маневры, как и на обычных вертолетах. В горизонтальном режиме роторы действуют как воздушные винты. В результате машина может летать быстрее, чем обычные вертолеты, потребляет меньше топлива и при этом имеет большую дальность полета.

Максимальная дальность полета В-280 составляет 3900 километров. В бою - до 1480 километров. Вертолет должен перевозить до 14 солдат в дополнение к экипажу из четырех человек. Грузоподъемность - 4,5 тонны. Помимо вооружения для двух стрелков, V-280 также может быть оснащен ракетами и использоваться в качестве боевого вертолета. Производителю на первом этапе заплатят $232 млн. После выполнения контракта Bell получит более $8 млрд.

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Что касается Black Hawk, то первые испытания UH-60 состоялись в 1974 году, то есть ровно 40 лет назад. И если сейчас V-280 Valor выиграл конкурс на поставку в Армию США, то в 1976 году соответствующей машиной стал Black Hawk — «Чёрный ястреб». Примечательно, что название вертолет получил от имени вождя индейского племени сауков, которое сражалось в начале XIX века против США.

Армия США приобрела к 1985 году не менее 300 единиц техники. К середине 90-х было построено более двух с половиной тысяч UH-60. Вертолет можно модернизировать в зависимости от задач: например, оснастить топливными баками для полетов на дальние расстояния. Он также может нести с собой ракеты AGM-114 Hellfire (при установке дополнительных пилонов). В передней части иногда устанавливают пулеметы. Из ближайших к России соседей UH-60 используют в Казахстане — антитеррористическое управление специального назначения «Кокжал».

На сегодняшний день построено 4000 UH-60. США впервые применили Black Hawk в бою в 1983 году во время вторжения на Гренаду. В массовой культуре вертолет прославился благодаря битве в Могадишо, которая произошла в 1993 году. Тогда были сбиты два UH-60, после чего началась спасательная операция. Инцидент вошел в историю как «Падение Черного Ястреба» и был экранизирован.

Изображение: Википедия

Кроме базовой модели UH-60 существуют еще несколько модификаций, в том числе противолодочные SH-60F «Ocean Hawk» и SH-60B «Sea Hawk». Их преимущество заключается в способности выполнять операции на воде — они оснащены гидроакустической станцией и магнитометрами.

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Непременно стоит упомянуть спасательный вертолет HH-60 «Rescue Hawk». Вертолеты огневой поддержки MH-60 отлично зарекомендовали себя в ходе военных операций.  
В операции 2011 года, в результате которой погиб Усама бен Ладен, использовался модифицированный MH-60 модели Black Hawk.

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Ну, это обещают чуть ли не с 60х годов прошлого века. Еще в 80е японцы и прочие в фанфары дудели, что еще немного, еще чуть чуть и будут вам и 5 поколение компьютеров и ИИ. Вот только воз и нынче там....
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