Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи, хочет сделать страну сверхдержавой в производстве полупроводников. Южная Корея инвестирует в индустрию миллиарды.

Если Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи, добьется своего, в будущем его страна станет одной из крупнейших мировых держав в полупроводниковой промышленности. Страна уже является ведущим производителем чипов памяти.

Благодаря уникальному в мире долгосрочному плану страна теперь намерена занять лидирующие позиции в других областях промышленности. Ожидается, что в течение следующих 20 лет в этом секторе будет создано не менее трех миллионов высококачественных рабочих мест.

Изображение из открытых источниковЮн Сок Ёль полагается не на субсидии, а на налоговые льготы для инвестиций в индустрию микросхем. Ожидается, что кредиты увеличатся примерно на 20% и составят $6 млрд в год в течение следующих трех лет. Президент недавно объявил, что будет расширять поставки энергии. Он надеется, что южнокорейские производители микросхем к 2047 году инвестируют сумму, эквивалентную примерно $430 млрд, в новые заводы по производству микросхем в его стране.

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Отсутствие субсидий является уникальным явлением. В Германии правительство хочет выделить десять миллиардов евро только на то, чтобы переманить американскую компанию Intel в Саксонию-Анхальт. Ожидается, что тайваньский контрактный производитель TSMC выделит еще пять миллиардов, чтобы открыть завод в Дрездене. США и Япония также раздают миллиарды компаниям, производящим чипы, чтобы они инвестировали в страну.

Однако Южной Корее это не нужно. Это связано с двумя крупнейшими производителями полупроводников в стране — Samsung и SK Hynix. Samsung является вторым по величине производителем чипов в мире. Крупнейшая по объемам продаж компания Южной Кореи уже некоторое время активно продвигает контрактное производство для других компаний-производителей микросхем. На этом рынке до сих пор доминирует тайваньский гигант TSMC. SK Hynix — шестой по величине производитель полупроводников в мире, второй по производству микросхем памяти, а также конкурент Samsung.

Обе компании уже управляют 21 заводом по производству микросхем в стране. По плану правительства, планируется открыть еще 16 заводов, в том числе три для исследовательских целей.

Полупроводники становятся все более важными элементами для продуктов искусственного интеллекта. Ускорители ИИ, например те, которые продает Nvidia, требуют все более мощных чипов памяти. Таким образом, рыночная стоимость SK Hynix удвоится в ближайшие три года, как недавно пообещал генеральный директор Квак Но-Юнг.

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Кроме того, правительство Южной Кореи хочет продвигать компании без собственных производственных мощностей, которые разрабатывают чипы, но не производят их сами. Затем они должны быть произведены компанией Samsung. Один из крупнейших в мире кластеров микросхем будет построен в провинции Кёнгидо, к югу от столицы Сеула. Правительство предполагает, что инвестиции в ближайшие годы увеличат долю Южной Кореи в производстве чипов памяти с нынешних примерно трех процентов до десяти процентов в 2030 году.