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Ikea отзывает зарядное устройство USB

Ikea предупреждает о потенциальных опасностях, связанных с одним из ее USB-зарядных устройств. Купившие товар могут вернуть его в филиалы ритейлера и получить обратно деньги.
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Шведская торговая сеть по продаже мебели Ikea объявил об отзыве 40-ваттного USB-зарядного устройства Åskstorm. По словам компании, из-за некачественного кабеля изделие может перегреться и загореться.

Изображение: ВикипедияОтзыву подлежит только устройство Åskstorm с номером модели ICPSW5-40-1 и артикульным номером 50461193. Товар примут в любом магазине сети без предоставления доказательства покупки. Вся стоимость будет возвращена; возврат по почте невозможен.

Разумеется, данное устройство больше не продается. Ikea не предоставила никакой информации о том, будет ли возврат средств ограничен по времени.

Если кабель сломан или перегнут, ток не может проходить через устройство равномерно – это может привести к перенапряжению или перегреву. В идеале зарядный кабель должен иметь знак GS, то есть знак качества «проверенной безопасности», а также маркировку CE.

Если вы не пользуетесь зарядным устройством, поскольку, например, смартфон полностью заряжен, желательно выдернуть адаптер питания из розетки. Если он останется в розетке, то может перегреться и стать причиной пожара. 

Кстати, Ikea недавно объявила, что навсегда снизила цены примерно на 1200 товаров в своем ассортименте. Этот шаг последовал за аналогичным снижением цен в прошлом году, когда уже было предложено 800 товаров по более низким ценам.

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Согласно пресс-релизу Ikea, это снижение цен коснется товаров из всех направлений ассортимента, включая полки, кухонные принадлежности, кровати и многое другое. Особый интерес представляют продукты из секторов умного дома и игр, которые теперь доступны по более привлекательным ценам.

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