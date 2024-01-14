Это один из крупнейших в мире контейнеровозов вместимостью 24 000 TEU. Необходимую энергию обеспечивает жидкосолевой реактор (реактор на расплавах солей) на основе тория

Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила новый тип контейнеровоза KUN-24AP.

Изображение: CSSC

Это один из крупнейших в мире контейнеровозов вместимостью 24 000 TEU. Один TEU соответствует размерам стандартного контейнера: 20 футов в длину (около 6 метров), 8 футов в ширину (около 2,4 метра) и 8,5 футов в высоту (около 2,6 метра).

Энергию будет обеспечивать жидкосолевой ядерный реактор на основе тория. Это решение не только сделает возможным преодоление огромных расстояний. Корабль будет плавать по морям с нулевым уровнем выбросов. Грузовые суда являются источником около 2,5% выбросов парниковых газов в мире.

реклама

А как работает реактор на расплавах солей? В жидкосолевых реакторах в качестве топлива вместо привычного оксида урана используется расплавленная (жидкая) соль. Такие реакторы считаются более безопасными, чем обычные. Это связано с тем, что топливо действует как охлаждающая жидкость. Жидкая соль циркулирует в реакторе и передает тепло, которое в свою очередь может быть преобразовано в электричество.

В такой конструкции реактора расплав активной зоны исключен, так как перегрев невозможен. Жидкая смесь топлива и охлаждающей жидкости при нагревании расширяется. Это приводит к снижению скорости ядерной реакции и автоматическому торможению реактора (отрицательный температурный коэффициент).

Еще одной особенностью безопасности является то, что реакторы на расплавах солей работают при атмосферном давлении. Взрыв при избыточном давлении также маловероятен.

Жидкосолевые реакторы имеют и недостатки. Солевая смесь обладает высокой коррозионной активностью, а значит, при строительстве необходимо использовать специальные материалы. Поэтому техническое обслуживание является особенно сложным. Реакторы на расплавах солей производят меньше ядерных отходов, чем обычные ядерные реакторы, но возникает вопрос об их утилизации и долговременном хранении.

KUN-24AP - это не первая попытка оснащения гражданских грузовых и пассажирских судов ядерной силовой установкой. NS Savannah («Саванна») был построен США в 1950-х годах и находился в строю с 1962 по 1972 год. Корабль был оснащен таким реактором.

Однако концепция оказалась нерентабельной. Причиной этого стали высокие эксплуатационные расходы, в том числе из-за того, что требуется чрезвычайно хорошо обученный персонал. Реактор также занимал много места, что уменьшало загрузочную способность. Позже NS Savannah стал кораблем-музеем. Дальнейшее использование в настоящее время обсуждается.

Согласно сообщению BBC за 2014 год, к другим проблемам с передачей концепции коммерческим операторам относилась сложность поиска страховых компаний для таких судов. Авария потенциально может иметь настолько серьезные последствия, что вряд ли какая-либо компания захочет взять на себя такой риск.

Кроме того, несколько стран не разрешают причаливание атомоходов. Это еще больше усложняет эксплуатацию таких судов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо NS Savannah, было построено 4 гражданских атомохода. «Отто Ган» (Германия) — грузовое и исследовательское судно, работавшее до 1970-х годов. Японский «Муцу» 1990 года также является исследовательским кораблем. Наш «Севморпуть» впервые был введен в эксплуатацию в 1988 году и вернулся в строй в 2015 году.