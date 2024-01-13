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О том, насколько вредно излучение сотового телефона

Исследователи выяснили, насколько опасно излучение сотового телефона для человека. Последний анализ говорит, что «риск для здоровья маловероятен».
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С тех пор, как сотовые телефоны и смартфоны появились практически у каждого человека, возникли споры о потенциально вредном воздействии излучения мобильных телефонов.
Изображение: Getty Images В Австрии Научно-консультативный совет ежегодно изучает исследования по этой теме. На основании исследования он информирует население о том, влияет ли мобильная связь, то есть сотовые телефоны и вышки сотовой связи, а также другие источники высокочастотного электромагнитного излучения, радиостанции или системы радиопередачи, например, на здоровье человека.

На этот раз были проанализированы 160 международных исследований на людях, животных и клетках, а также другие научные работы, опубликованные в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Среди прочего они касаются возможных последствий для самочувствия и сна, мозга и нервной системы, мужской фертильности и рака.
Хорошая новость: эксперты в очередной раз пришли к выводу, что «риск для здоровья, создаваемый мобильной связью, считается маловероятным». Таким образом, «до сих пор нет доказательств риска для людей, создаваемого высокочастотными электромагнитными полями мобильной связи». Однако, как подчеркивают ученые, современные технологии стремительно развиваются. Поэтому остается еще много вопросов. Кроме того, в некоторых областях нельзя полностью исключить вредные последствия. Требуется более пристальный взгляд на науку.

Радиационное воздействие

Биологическая дозиметрия – это обнаружение радиационного воздействия. Интересны результаты двух исследований. Норвежские ученые изучили изменение радиационного воздействия населения в период с 2013 по 2019 год и пришли к выводу, что в долгосрочной тенденции не наблюдается никакого увеличения воздействия, несмотря на внедрение новых технологий мобильных телефонов. Исследование испанских ученых, основанное на 56 научных работах с 1998 по 2021 год, показало, что во всех случаях облучения отдельных лиц предельные значения соблюдались.

Рак

В 2024 году можно оглянуться назад на более чем 25-летнюю историю использования мобильных телефонов. Устройства не оказывали негативного влияния на количество новых случаев рака. На данный момент нет доказательств причинно-следственной связи между мобильной связью и онкологическими заболеваниями.

Общее самочувствие

Некоторые люди особенно чувствительны к электромагнитному излучению. Однако до сих пор нет доказательств влияния сотовых телефонов на общее самочувствие.

Нервная система и сон

Согласно современным исследованиям, можно исключить негативное влияние мобильной связи на когнитивные функции мозга. А также влияние на качество сна.

Дети/молодёжь

У детей и молодых людей чрезмерное использование мобильных телефонов, планшетов или аналогичных устройств может привести к аддиктивному поведению. К негативным последствиям относятся нарушение социальных контактов, качества сна, поведения и питания. Но излучение сотового телефона не имеет к этому никакого отношения.

Почки

Большой анализ медицинских данных показывает связь между использованием мобильного телефона и развитием почечной недостаточности (недостаточной функции одной или обеих почек). Однако информация об использовании запрашивалась только у участников исследования и не измерялась объективно. Следовательно, из этого нельзя вывести причинно-следственную связь, т. е. то, что причиной является радиационное воздействие сотовых телефонов.

Мужская фертильность

Исследование не исключает потенциально негативного влияния использования электронных устройств на качество спермы. Предыдущие исследования на животных и лабораторные исследования также указывают на негативное влияние. Однако, по данным Федерального ведомства радиационной защиты Германии, хотя снижение фертильности несколько раз наблюдалось у часто пользующихся мобильными телефонами, это, вероятно, связано с другими факторами их образа жизни, а не с электромагнитными полями мобильных телефонов.

Медицинские имплантаты

Владельцы имплантатов обычно могут без колебаний пользоваться мобильными телефонами. Однако случается, хотя и крайне редко, что мобильные передающие устройства создают помехи медицинским имплантатам. В целях безопасности не следует носить сотовые телефоны непосредственно над имплантированными устройствами. Рекомендуемые безопасные расстояния должны соблюдаться в соответствии с инструкциями производителя.

Рекомендуется осторожно пользоваться мобильной связью

Даже если текущее исследование не показывает каких-либо рисков для здоровья от мобильной связи, эксперты по-прежнему призывает к осторожному использованию этой технологии. При этом, до сих пор нет доказательств риска для здоровья человека со стороны высокочастотных электромагнитных полей мобильной связи.

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