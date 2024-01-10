Фото: Лев Федосеев/ТАСС

1. Байден уходит



Звучит зловеще, но так будет. Пару лет назад этот старик казался достаточно мощным, моложавым. С каждым годом заметнее угасание пожилого человека – даже вне контекста занимаемой им должности. Если сравнить, ну просто к примеру, 65-летнего мужчину с 68-летним, то разница видна не особо. Но в 80 лет возраст дает о себе знать. Каждый год идет за два. Американцы это видят. Байден уступит свое кресло Трампу, который не благоволит Украине. Дональд не будет столь щедр на финансовую помощь Украине.



2. Европе надоело



Европе осточертело, что Украина клянчит деньги (да-да, именно так). Не просит, а настаивает, чтоб ей выделили деньги. Осенью Зеленский так и сказал, дескать ЕС должен дать и тому подобное. Кому это понравится? А коррупция у них в стране процветает. Да, в России тоже есть проблемы, но мы не клянчим деньги у ЕС. И там, в Европе, это видят. И делают выводы. Терпение заканчивается. А без выделенных ЕС денег Украина вряд ли продержится даже полгода.



3. Оружие



То, что поставляет запад ВСУ – это техника хорошая на словах. Не будем вдаваться в подробности, но эта техника списанная и даже не сравнится с новой. Просто тупо списанные экземпляры предоставляют.



4. Мобилизация



И о мобилизации. Нет-нет. Не о нашей, российской, сейчас пойдет речь. Об украинской. Сразу отметим, стоит относиться к противнику серьезно, чего я, порой, не замечаю у некоторых аналитиков. Но не в этом случае. Все видят – и мы, и их эксперты – как за границей тусуются молодые люди граждане Украины призывного возраста. И да, если из России уезжали очкастые айтишнкии, которых – о Господи – даже в окопы рыть не послать, а только шить защитные сетки, – так там из Украины здоровые лбы.

Россияне массово не едут из РФ, как пишут многие либеральные СМИ. Да, был некий отток осенью 2022 года, но с тех, во-первых, многие, вернулись, а, во-вторых, это вообще были в большинстве своем неслужившие обычные парни, запуганные пропагандой ТГ-каналов.



5. Общество



Самый верный знак: начинают возвращаться наши так называемые звезды. Знак того, что общество понимает, что будущее за Россией. Я не слежу за их передвижениями, но вот 31 декабря увидел на каком-то канале (уточнение: YouTube ) Ивана Урганта. Спустя два года в России. Шутит, сидит. Вполне довольный. То же касается сериалов. В них опять возникают всеми любимые звезды, которые чертили квадраты Малевича в начале СВО: Рома Зверь, Ира Горбачева, Паша Деревянко.