Российский космический корабль «Луна-25» должен был приземлиться на Луне 20 августа прошлого года. Это было бы крупным успехом для РФ. Однако зонд разбился на Луне.

Астронавт Джеймс Ирвин у лунного вездехода. Фото: David Scott / NASAКатастрофа «Луна-25» — лишь одна из многих неудач последних лет. Почему миссии со всего мира так часто терпят крушение на Луне? Что в этом такого сложного?

Высадка на Луну — это серьезная техническая работа. Необходимо учитывать различные факторы. Речь идет об отсутствии атмосферы, наличия пыли и опасных камней, очень короткого времени реакции и отсутствия ноу-хау.

Отсутствие атмосферы на Луне чрезвычайно затрудняет замедление космического корабля. Парашюты можно использовать на Земле, на Марсе или на Титане, спутнике Сатурна. На Луне падение приходится замедлять с помощью ракет. Это не так-то просто. Ракетам нужно топливо. Необходимо стараться брать с собой как можно меньше топлива. При посадке на Луну нужно топливо для каждого маневра. Аэродинамическая коррекция траектории, например, с помощью крыльев управления, без атмосферы не работает.

Помимо большого количества пыли, которая выбрасывается вверх и воздействует на датчики, на Луне также много камней. Несмотря на камеры высокого разрешения, не все из них можно увидеть с орбиты. На их присутствие в выбранном месте посадки необходимо реагировать молниеносно. Сделать это могут только бортовые компьютеры, поскольку задержка радиосигнала на Землю слишком велика для дистанционного управления.

Валуны были проблемой для «Аполлона-11». Лунный модуль должен был приземлиться автоматически. В последний момент Нил Армстронг взял управление на себя. В таких маневрах люди будут иметь преимущество перед компьютерами.

Проблема невидимости горных пород особенно коснулась российской станции «Луна-25». Аппарат должен был приземлиться возле южного полюса Луны, где свет падает на него очень ровно. Более мелкие опасные камни не очень заметны в тенях возвышенностей.

Высадка на Луну требует большого количества ноу-хау. Со времен расцвета лунных миссий «Аполлона» в 1960-х и 1970-х годах появилось не очень много инноваций. Опыт миссий также не передается конкурентам по всему миру.

Китай в последнее время добился наибольших успехов на Луне. Китайцы — единственные, кому удалось сразу высадиться на Луне. Много денег вкладывается в космическую программу. Китай привлекал иностранных исследователей.

Индии пришлось действовать самостоятельно. В 2019 году зонд «Чандраян-2» разбился на Луне при попытке приземлиться из-за ошибки программного обеспечения. Большое внимание было уделено решению проблем. 23 августа 2023 года попытка приземления на Луну космического корабля «Чандраян-3» прошла успешно.