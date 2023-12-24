Дизайнер из Канады имеет необычное хобби: поклонник ретро-компьютеров рисует шаблоны для самостоятельного изготовления старых устройств (C64, Amiga, Nintendo и прочих) из бумаги и выкладывает их в интернет

Канадский художник Рокки Берген сделал 20 бумажных сборных моделей старых компьютеров. Листы с шаблонами для поделок можно распечатать и склеить самостоятельно, они доступны для скачивания в интернете. Среди моделей легендарные (и новаторские для своего времени) компьютеры, такие как C64, Amiga 500, Commodore PET, Apple II и Macintosh 128 K.

Изображение: Rocky BergenУ каждого любителя компьютера старше 30 лет должна быть модель ПК, вызывающая ностальгические чувства. Помимо компьютеров, существуют также игровые консоли, такие как Gamecube или Advanced Video System от Nintendo (AVN).

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В коллекцию моделей художника входят такие аксессуары, как принтеры и ленточные накопители. На некоторых моделях компьютеров содержимое экрана также можно менять с помощью соответствующих листов.

Изображение: Rocky Bergen

Для C64 доступно 50 различных вариантов оформления экрана.

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Изображение: Rocky Bergen

Берген бесплатно выкладывает шаблоны для скачивания в интернет-архиве. Из шаблона, напечатанного на листе бумаги формата A4, получается компьютер размером с кукольный домик. Кроме качественной бумаги, ножниц и клея не понадобится никаких инструментов или навыков для создания таких поделок.



