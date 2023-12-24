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Канадский художник Рокки Берген сделал 20 бумажных сборных моделей старых компьютеров. Листы с шаблонами для поделок можно распечатать и склеить самостоятельно, они доступны для скачивания в интернете. Среди моделей легендарные (и новаторские для своего времени) компьютеры, такие как C64, Amiga 500, Commodore PET, Apple II и Macintosh 128 K.
У каждого любителя компьютера старше 30 лет должна быть модель ПК, вызывающая ностальгические чувства. Помимо компьютеров, существуют также игровые консоли, такие как Gamecube или Advanced Video System от Nintendo (AVN).
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В коллекцию моделей художника входят такие аксессуары, как принтеры и ленточные накопители. На некоторых моделях компьютеров содержимое экрана также можно менять с помощью соответствующих листов.
Для C64 доступно 50 различных вариантов оформления экрана.
Берген бесплатно выкладывает шаблоны для скачивания в интернет-архиве. Из шаблона, напечатанного на листе бумаги формата A4, получается компьютер размером с кукольный домик. Кроме качественной бумаги, ножниц и клея не понадобится никаких инструментов или навыков для создания таких поделок.