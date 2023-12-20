Животные теряют мало мышечной массы во время спячки. Это одна из основных причин, по которой искусственная гибернация представляет интерес для космонавтов в длительных космических полетах.

Во время очень дальних путешествий в космосе может иметь смысл погружать астронавтов в своего рода спячку. Таким образом, им не придется долго скучать в небольшой космической капсуле и потреблять припасы.

Изображение из открытых источников



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По словам Дженнифер Нго-Ань, исследователя Европейского космического агентства, первые исследования на эту тему с участием людей могут быть проведены уже через десять лет. Однако реализация проекта зависит от ряда факторов.

Среди прочего, важно выяснить, насколько хорошо финансируются исследования по этому вопросу и как прошли предыдущие испытания на животных.

Спящий режим, также известный как «гибернация», имеет много преимуществ. Одно из самых больших из них, вероятно, не самое очевидное. Астронавты очень быстро теряют мышечную массу в космосе из-за микрогравитации.

Несмотря на строгий график тренировок, астронавты на МКС часто теряют около 20% своей мышечной массы всего за месяц. Это вызывает у них проблемы с гравитацией после возвращения на Землю.

Однако в искусственной спячке мышцы животных значительно меньше деформируются, хотя и не двигаются во время сна.

Скорее всего, пройдет некоторое время, прежде чем ученые смогут погрузить астронавтов в спячку для длительных космических полетов. В настоящее время исследователи тестируют искусственную гибернацию на крысах.

Чтобы их усыпить, им дают препараты и помещают в темное помещение с низкой температурой. Желаемое состояние может быть достигнуто только при определенных условиях.

Однако исследователям уже удалось на несколько дней ввести животных в состояние ригидности, а затем дать им снова проснуться целыми и невредимыми.