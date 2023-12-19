Chrome OS Flex превращает любой ПК с Windows или Mac в Chromebook.

Google уже много лет выпускает Chromebook. Это подключенные к интернету компьютеры с операционной системой Chrome OS, своего рода усовершенствованным браузером Chrome. Система предустановлена и не может быть установлена на другие устройства.

Изображение: Chrome

По крайней мере, так было до тех пор, пока Neverware не вышла на рынок и не запустила Cloudready, операционную систему для постустановки, основанную на Chrome OS. Вместо восьми лет поддержки, которую Google гарантирует своим Chromebook, Cloudready предлагает 13 лет поддержки. Chromebook, которые должны продолжать использоваться после восьми лет обновления, также считались целевыми компьютерами для Cloudready.

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В декабре 2021 года Google купила провайдера Neverware. Спекуляции о причине поглощения достигли апогея. В то время как некоторые полагали, что Google пытается избавиться от нежелательного конкурента, другие считали более вероятным, что Google поглотит Cloudready и запустит его под своим собственным брендом, чтобы стимулировать распространение Chromebook в целом.

Выходит – правы были последние. Потому что Google представила Chrome OS Flex и сразу же выпустила ее для загрузки. Решение основано на принятом Cloudready и, как и его предшественник, должно позволить людям превращать устройства в Chromebook.

Предложение бесплатно и должно оставаться таким. Однако версия является ранней и еще не рекомендуется для продуктивного использования. Тем временем Google обещает заменить предыдущую версию стабильной через бэкенд — полностью автоматически.

И именно в этот момент преимущество решения Chrome OS становится особенно очевидным. Chromebook, а теперь и устройства с Chrome OS Flex, не требуют от пользователей защиты от вирусов или другого обслуживания системы. Они просто работают. В крупных организациях есть функции централизованного администрирования, которые можно активировать с консоли администратора.

Хотя Chrome OS Flex основан на Cloudready, версии отличаются в нескольких моментах. Магазин Google Play не работает с решением, поэтому и приложения для Android тоже нет.