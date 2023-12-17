Насколько сложно разработать видеоигру? Руководитель отдела дизайна Bethesda пожаловался на неоправданную критику и призвал игроков к большему пониманию.

Многие люди с нетерпением ждали релиз Starfield от Bethesda и теперь не скрывают своего разочарования. В адрес игры много критики — и Bethesda по-своему на нее реагирует. Все началось еще в сентябре, когда были представлены первые моды — созданные любителями дополнения к компьютерной игре.

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Моддинг — такая же часть игр студии Bethesda, как и ошибки после их релиза. В Starfield ошибок оказалось гораздо меньше, чем в других играх студии. Однако модификация все же была необходима. Основное внимание было уделено повышению производительности, которое позволило Starfield работать с решением DLSS. Но самый удачный мод сразу вызвал скандал.

Моддинг игр Bethesda делает продукты студии более стабильными и обогащает их новым контентом. Такие игры, как The Elder Scrolls: Skyrim, остаются настолько популярными на протяжении многих лет, потому что они постоянно совершенствуются за счет модификаций.

Так геймеры привязываются к игре. Моддинг означает интенсивную работу с игрой, выявление ошибок или недостающего контента, а затем его создание. С другой стороны, обширный моддинг также может помочь издателям. В конце концов, нередко крупные студии даже нанимают людей из моддинговых сообществ.

Но на протяжении многих лет моддинг также сопровождался вопросом о том, должны ли моды стоить денег. Некоторые издатели это запрещают — Rockstar, например, не любит, когда моддеры получают прибыль от своих разработок. Этот вопрос сейчас снова поднимается в связи с модификацией Starfield.

Для Starfield уже есть несколько модов. BetterHUD, например, гарантирует, что рекламы не будет слишком много на экране. Однако наиболее успешным модом является Starfield Upscaler. Это решение гарантирует, что технология DLSS присутствует в игре. Это технология суперсэмплинга глубокого обучения от Nvidia, которая может использовать искусственный интеллект для повышения разрешения игры.

2 сентября разработчик Stafield Upscaler выпустил второй мод, поддерживающий DLSS3 — но только через Patreon. Чтобы использовать этот мод, придется платить пять евро в месяц. Однако мод DLSS3 уже был взломан.

В настоящее время возобновилась дискуссия о том, должны ли модификации, которые основаны на интеллектуальной собственности игровой студии, предлагаться только бесплатно, или моддеры также должны иметь возможность зарабатывать на них деньги. Со временем количество и объем модов будет только увеличиваться.

Теперь высказался Эмиль Пальяруло, директор по дизайну студии производителя игр. На X (ранее Twitter) он объясняет в ветке, содержащей в общей сложности 15 сообщений, что его особенно беспокоит в критике. Он ни разу не упомянул Stafield, но большинству людей должно быть понятно, что он имеет в виду именно новый продукт студии.

Пальяруло подчеркивает, что понимает, почему игроки высказывают критику, и в целом поддерживает ее. Ведь они заплатили деньги за игру и это дает им право жаловаться и высказывать свое мнение.

Однако директор по дизайну также просит отнестись с пониманием к разработчикам и игровым студиям. Изначально все хотят создать хорошую игру, и те, кто критикует, должны это знать. Студия пошла на ряд компромиссов, не говоря уже об изменениях внутри команд посредством увольнений и тому подобного.

Пользователи неоднозначно отреагировали на заявления Пальяруло. Некоторые благодарили его за информацию, но большинство были не очень впечатлены. «Лучше бы вам ничего не говорить, чем распространять эту чушь», — прокомментировал один из пользователей. Другой написал, что в адрес Starfield уже высказано немало обоснованной конструктивной критики, но Bethesda просто не хочет ее слышать. А один комментатор уже обеспокоен будущими играми компании: «Надеюсь, Пальяруло не будет отвечать за The Elder Scrolls 6».