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kosmos_news
Как наушники спасли жизнь 18-летнему геймеру
В США пуля чуть не попала в голову 18-летнему геймеру. Но, видимо, наушники Razer спасли ему жизнь.

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Стрельба в школах и общественных местах – большая проблема в США. По данным статистического портала Statista, в стране всего в 2021 году от огнестрельного оружия погибло 20 827 человек и был ранен 40 541 человек. Помимо целенаправленного насилия, рикошеты часто поражают и совершенно посторонних людей — как это произошло с молодым геймером из Калифорнии.
На Reddit 18-летний пользователь Enoug-Dance_956 описывает, что именно произошло в то роковое утро: он сидел в своей комнате и разговаривал с друзьями через гарнитуру, когда внезапно окно в его комнате разбилось. Пуля прошла сквозь стекло, пробила наушники молодого человека и, наконец, оказалась в стене. Рикошет от выстрела, который, вероятно, был произведен из соседнего района, оторвал большую часть его наушников Razer Kraken.
«Без качественных наушников я бы сейчас был мертвым 18-летним парнем», — пишет геймер на Reddit. В подтверждение своей истории он опубликовал фотографии наушников, стены и окна, через которое вошла пуля.

Фото: Enoug-Dance_956/Reddit

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В комментариях к своему посту он поясняет, что хотел бы поблагодарить Razer. По данным Techradar.com, сотрудники Razer связались с молодым геймером и предложили ему бесплатную замену испорченных наушников. На сегодняшний день официального сообщения полиции по поводу этого инцидента нет. А может это был просто рекламный трюк производителя наушников? Пока неизвестно.

#техника #наушники #razer
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