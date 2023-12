Вместо использования природного газа можно производить метан искусственно и использовать его. Но у таких идей – преобразование избыточной электроэнергии в газ – есть свои подводные камни.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев написал «удачи» на трубе газопровода «Северный поток». Прошло 13 лет, и ситуация изменилась. Запад поссорился с Россией, и продажа газа партнерам стала под вопросом.

Европа зависит от природного газа – и большая его часть поступает из России. Почти четверть австрийских домохозяйств отапливаются газом, в Германии – почти половина. Похожая ситуация в Италии и Болгарии. Промышленность также не может функционировать без природного газа. Это одна из самых больших проблем, связанных с выбросами углекислого газа и климатическим кризисом. СВО теперь является еще одним важным поводом переосмыслить зависимость Европы от российского природного газа.

Выдвигается следующая идея: производить газ искусственно, вместо того, чтобы добывать его из-под земли. Это в принципе возможно. Нужно сделать 2 шага: во-первых, электролиз – он включает расщепление воды на водород и кислород с помощью электрического тока. Затем происходит так называемое метанирование: водород соединяется с CO 2 , в результате чего образуется метан (CH 4 ), основной компонент природного газа.

Зеленое электричество



Фишка этой технологии: она позволяет хранить энергию. Фотоэлектрические и ветряные турбины производят различное количество электроэнергии в зависимости от погоды. Если вырабатывается больше электроэнергии, чем нужно в конкретный период, можно использовать ее для производства метана.

Этот метан можно использовать так же, как обычный природный газ: подавать в газопроводы, применять для отопления, приготовления пищи и работы промышленных предприятий.

