Выставку не устраивали уже много лет, но теперь организатор ESA официально объявил о ее закрытии.

Некогда самая важная выставка видеоигр E3 наконец-то ушла в историю. Electronic Entertainment Expo проходила ежегодно в Лос-Анджелесе с 1995 по 2019 год. Долгое время это было самое ожидаемое событие года среди геймеров. Самые важные анонсы и трейлеры новинок были презентованы на пресс-конференциях многодневной выставки.

Фото с выставки E3



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Но пандемия остановила публичное мероприятие. Все попытки возродить его в Лос-Анджелесе после перерыва в последние годы провалились — вероятно, потому, что издатели и разработчики все больше полагаются на собственные мероприятия. В результате американская организация ESA (Ассоциация развлекательного программного обеспечения), выступающая в качестве организатора, объявила о закрытии E3.

Последняя классическая E3 состоялась в 2019 году. Поставщик PlayStation Sony серьезно ослабил значение E3, попрощавшись с выставкой 2018 года. Во время пандемии игровые компании имели хороший опыт онлайн-презентаций и продолжают это делать, например Nintendo с Nintendo Direct. Кроме того, вместе с Summer of Games, Gamescom, Game Awards и Tokyo Game Show проводится значительно больше мероприятий, которые также привлекают внимание новыми анонсами издателей.