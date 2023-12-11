Запуск загадочного космического челнока X-37B на борту ракеты Falcon Heavy состоится 12 декабря. Его запускают в интересах ВВС США.

Космический челнок X-37B – шаттл-загадка. О военном космическом корабле США известно немного. Фактов о предыдущих миссиях мало. Что шаттл перевозит в космос и что он делает во время своего пребывания на орбите, которое иногда может длиться месяцами, — это тщательно охраняемая тайна.

Изображение: SpaceX



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Это делает необычный выбор ракеты-носителя, которая доставит X-37B в космос для его следующей миссии, еще более интересным. Это ракета Falcon Heavy от SpaceX. До сих пор космический корабль выходил на орбиту на борту ракет меньшего размера.

Первоначально запуск ракеты должен был состояться в понедельник вечером, 11 декабря. Теперь запуск Falcon Heavy отложен на один день, причины не названы. Новой датой начала старта было назначено 4:14 по московскому времени в ночь с понедельника на вторник, 12 декабря. Кстати запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что полуночники могут воочию наблюдать старт миссии.

Таинственный космический корабль может автоматически развертывать небольшие спутники и проводить эксперименты. Шаттл, который перемещается без астронавтов на борту, черпает энергию из Солнечной системы и самостоятельно приземляется на обозначенную взлетно-посадочную полосу в конце каждой миссии (а их было уже 7).

X-37B впервые полетел на орбиту в 2010 году. Последний полет состоялся около года назад, когда космический корабль благополучно приземлился на старой взлетно-посадочной полосе шаттла НАСА во Флориде после почти 30 месяцев пребывания на орбите. На сегодняшний день это был самый продолжительный полет X-37B. Во всех миссиях космический корабль летал на высоте всего несколько сотен километров.

В предстоящей миссии космический корабль будет иметь большую дальность полета, чем раньше, поэтому его, вероятно, отправит в космос Falcon Heavy. Согласно военным документам, ракета доставит 6350 килограммов груза на геостационарную переходную орбиту высотой 35 тысяч километров.

Х-37В весит 5 тонн, но также получает служебный модуль неопределенного веса. Однако документам уже 5 лет и Космические силы не пожелали предоставлять какую-либо информацию о деталях миссии.