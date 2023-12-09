Аккумулятор топового устройства Apple имеет положительные стороны, но в одном он полностью разочаровывает. Исследователи сравнили iPhone 15 Pro Max с другими смартфонами.

Впервые в истории Apple на презентации iPhone в сентябре не упомянула об улучшении времени автономной работы. В предыдущие годы повышению энергоэффективности новинок регулярно уделялось большое внимание.

Фото: Apple



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Первые тесты еще в октябре показали, что реального улучшения этого показателя iPhone 15 Pro Max по сравнению с устройством 2022 года нет. Теперь доступны подробные результаты теста батареи от DxOMark, которые весьма разочаровывают сторонников новинок Apple.

В ходе обширного тестирования 15 Pro Max занял лишь 29-е место в категории аккумуляторов с 134 баллами. Это на один балл лучше, чем у прошлогоднего устройства, но на 2 балла хуже, чем у iPhone 13 Pro Max, который находится на 19-м месте.

Скриншот DxOMark



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Вывод исследователей заключается в том, что батарея самого нового iPhone работает сравнительно долго и что энергоэффективность всех компонентов хорошо скоординирована. Эффективность беспроводной зарядки также хороша.

Эффективность проводной зарядки неоднозначная. Соответственно, при полной зарядке 15 Pro Max теряется около трети энергии, потребляемой из розетки.

Основная причина низкой производительности iPhone связана с плохой зарядкой. При 30-ваттном блоке питания смартфон не может заряжать более 27 Вт, что приводит к времени зарядки выше среднего.

По сравнению с устройствами, мощность зарядки которых составляет 100 Вт и более, iPhone теряет в этой области немало баллов. Согласно DoXMark, низкая производительность — единственная серьезная критика в адрес аккумулятора нового айфона.