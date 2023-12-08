Европейское космическое агентство скоро отправит в космос очередной спутник PRETTY (Passive REflectomeTry и DosimeTrY). Спутник, который на 100% разработан и построен в Австрии, будет доставлен на орбиту европейской ракетой Vega. Затем он начнет вращаться вокруг Земли на высоте 550 км.

Изображение: ESAНа борту наноспутника размером 10 на 10 на 34 сантиметра находятся два прибора, которые призваны внести важный вклад в международные исследования. Один из приборов заслуживает особого внимания: главный подрядчик Beyond Gravity разработал уникальный рефлектометр.



Климатические данные об океанах, ледниковых щитах и влажности почвы

Прибор использует прямые сигналы навигационной системы «Галилео» (GNSS) и GPS для сравнения их с отраженными сигналами с Земли. В зависимости от того, как сигналы отражаются от соответствующей поверхности Земли, можно сделать выводы о высоте, скорости ветра и влажности почвы.

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Изображение: researchgate.net





Измерения высоты – например, ледяного покрова – возможны в десятичном и сантиметровом диапазоне.

Используя разницу между исходным сигналом GNSS и отраженным сигналом, можно собрать информацию о высоте и характере почвы, льда и океанов.

Изображение: insidegnss.com

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Цель состоит в том, чтобы собрать климатические данные по всему миру, такие как толщина ледяной поверхности. PRETTY облетает планету за 90 минут и исследует всю Землю за 2 недели. Он летает по солнечно-синхронной орбите, поэтому всегда сканирует местоположение на Земле в одно и то же местное время. Это облегчит дальнейшее сравнение данных. Их оценит международная команда ученых. Затем они будут доступны для общественности.



Энергоэффективный и компактный дизайн

Особенностью этих измерений является метод. Обычно в радиолокационных технологиях используется активный передатчик, которому требуется соответствующая мощность. Этот процесс сложно реализовать на таком маленьком спутнике. Однако, поскольку используется GNSS, необходим только пассивный передатчик.

Эта разработка экономит электроэнергию и дает понять, что даже наноспутники с ограниченными возможностями могут внести важный вклад в науку. Технология была заимствована из навигационных приемников, которые Beyond Gravity регулярно поставляет для спутников НАСА или ЕКА. Они гарантируют, что их точное положение может быть определено.

Второй прибор, SATDOS, представляет собой так называемую эталонную дозиметрическую платформу. Целью проекта является обеспечение более совершенных и надежных спутниковых систем в будущем. Прибор предназначен для измерения того, как экстремальные космические погодные условия, такие как солнечные бури, влияют на бортовую электронику.



Больше безопасности для людей и техники

Цель состоит в том, чтобы использовать данные и определить, насколько надежна встроенная электроника даже в более экстремальных условиях, таких как сильная солнечная буря. До сих пор столь точных данных об этом не было собрано.

Полученные результаты должны помочь лучше решать сложные задачи в космосе при разработке новых спутников и космических кораблей. Эти разработки защищают не только технику, но и космонавтов. Стоимость спутника составила 2,5 миллиона евро.

Помимо Beyond Gravity, Технологический университет Граца также принял активное участие в разработке климатического спутника. Ученые приносят с собой опыт, который уже накопили при работе со спутниками TUGSAT-1 и OPS-SAT.



Спутники производства Австрии

PRETTY — пятый австрийский малый спутник в космосе. Ранее были разработаны следующие модели:

TUGSAT-1

UniBRITE от Венского университета, TUGSAT-1 и UniBRITE находятся в космосе с 2013 года и являются частью парка из 5 наноспутников, измеряющих изменения яркости звезд

PEGAS исследует природу земной атмосферы; в космосе с 2017 года

OPS-SAT — первая в мире общедоступная орбитальная испытательная платформа для тестирования новых эксплуатационных технологий и космического программного обеспечения; в космосе с 2019 года

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Помимо защиты климата, основное внимание уделяется популяризации космических миссий. Основная цель – повышение конкурентоспособности и создание высококвалифицированных рабочих мест. Целью проекта PRETTY является поддержка компаний-участников. Это хороший пример того, как прикладные исследования могут привести к созданию продуктов и услуг. Например, компания Seibersdorf Laboratories уже привлекла дополнительных клиентов, желающих использовать технологии прибора SATDOS.