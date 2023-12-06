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kosmos_news
Неудача ВСУ с атакой на Токмак привела к провалу украинское контрнаступление
Похоже, ВСУ не смогли ничего показать на поле боя по другой причине — всё дело в неправильной тактике.

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В Киеве президент Зеленский говорит о том, что контрнаступление оказалось неудачным. Причина: Соединенные Штаты и западная коалиция предоставили не то количество вооружений, которое было необходимо и не в те сроки, которые требовались. Таким образом, ответственность за провал наступления возлагается в Киеве на западных союзников. Об этом пишут многие СМИ, в том числе газета «Вашингтон пост».

Напомним, в районе Авдеевки 12 октября началось масштабное и продолжительное наступление российских войск. Военные эксперты предполагали, что это связано с изменением тактики использования вооруженных сил РФ. Судьба текущего конфликта решалась на Запорожском и Мелитопольском направлениях, где ВСУ могли взять город Токмак или подойти к нему. В Бахмуте ВСУ продолжали удерживать позиции, несмотря на тяжелые потери. но вскоре были вынуждены отступить.Если же российские войска займут Авдеевку, то это не окажет существенного влияния на ход текущего конфликта. Вероятно, все решится в боях за Токмак: если ВСУ не смогут там закрепиться, то Украина потеряет занятые с начала июня территории.
Офис президента Зеленского говорит, что была серия так называемых «имитационных игр», то есть разыгрывалось наступление на картах и проводилось моделирование. США настаивали, что, во-первых, нужно сосредоточиться на одном направлении — и это направление Мелитополь. Нельзя рассредоточивать силы и вести наступление по трём направлением: битва за Бахмут и движение на Бердянск привело к тому, что наступление оказалось неудачным. 

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Во-вторых, сроки контрнаступления были выбраны неверно. Россия успела создать оборонительные и фортификационные линии защиты. Но в Киеве решили, что надо срочно наступать. Это была ошибка Эксперты говорили, что наступление на Мелитополь будет сопровождаться очень большими потерями — от 30 до 40%. Так и случилось.
Военные теоретики, начиная с 10 века пишут, что есть одна аксиома: при любом наступлении нужно сосредотачивать решающий перевес сил на одном направлении, которое называется направление главного удара. В некоторых случаях целесообразно проводить отвлекающие удары, но тем не менее основные силы должны быть сосредоточены на  — если применять это к данной ситуации — на мелитопольском направлении.
Почему в Киеве решили наступать по трём направлениям, пока остается загадкой. Разумная реалистичная стратегия на ближайшее время: прекращение огня и переговоры. Но вопрос в том, на каких условиях Москва готова идти на переговоры.

#россия #украина #сво #тактика #военные действия
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