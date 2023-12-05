С помощью огромного подводного телескопа Китай хочет обнаружить нейтрино – и, следовательно, источник космического излучения. Телескоп Trident в 10 000 раз мощнее предыдущих детекторов нейтрино, но вскоре и его превзойдут.

С момента завершения строительства в 2010 году Icecube, который на данный момент является крупнейшим в мире детектором нейтрино, этот телескоп регистрирует около 100 000 таких частиц в год. Наблюдение нейтрино раскрывает информацию о происхождении космического излучения.

Icecube расположен глубоко во льдах на Южном полюсе и использует один кубический километр ледникового льда в качестве естественного фильтра. Нейтрино можно обнаружить при его столкновении с молекулой льда или воды.

Получающиеся световые сигналы (или излучение Вавилова-Черенкова) улавливаются тысячами световых сигналов, расположенных в стеклянных шарах, прикрепленных к своего рода струнам (или нитям) длиной в сотни метров.

В настоящее время Китай запускает собственный подводный телескоп, который, как ожидается, намного превзойдет Icecube по размеру и эффективности обнаружения. Trident более чувствителен и имеет в 10 000 раз большую производительность, чем Icecubet. Trident будет затоплен на глубине около 3,5 километров в Южно-Китайском море. Ожидается, что близость к экватору увеличит частоту обнаружения потенциальных нейтрино.

Фото: Illustration: Shanghai Jiao Tong University



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Космические лучи и темная материя



По мнению китайских исследователей, подводный телескоп поможет обнаруживать темную материю.

Однако пройдет еще несколько лет, прежде чем Trident начнет работать. Испытательная эксплуатация запланирована с 2026 года. Ожидается, что китайский детектор нейтрино заработает на полную мощность в 2030 году.

Фото © Flickr / Hypatia Alexandria





Всего два года спустя Trident уступит место другому крупнейшему детектору нейтрино в мире. Второе поколение телескопа Icecube планируется запустить в 2032 году.





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Новое поколение Icecube ищет «частицы-призраки»



Icecube следующего поколения будет использовать новые датчики, более совершенные методы калибровки и искусственный интеллект для обнаружения нейтрино, также известными как «частицы-призраки».

Вместо прежних примерно 100 000, второе поколение Icecube должно в будущем сможет обнаруживать один миллион нейтрино в год. Модернизация должна значительно улучшить нынешний телескоп Icecube в следующем году.



Нейтрино проникают в планеты и звезды



Нейтрино невозможно увидеть или почувствовать. Они встречаются в невероятных количествах и проникают в планеты и даже горячие звезды почти так же быстро, как свет.

Это облегчает отслеживание их происхождения. Они возникают, среди прочего, при взрывах сверхновых, радиоактивном распаде и космическом излучении, а также в ускорителях частиц и атомных электростанциях на Земле.