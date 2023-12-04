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Астрофизики впервые обнаружили огромный поток звезд между галактиками

Ученые обнаружили поток звезд между галактиками. Уникальное открытие может помочь в исследовании темной материи.
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Исследователи совершенно случайно обнаружили ранее невиданный поток звезд, «Гигантский поток Комы». Вероятно, он будет в 10 раз длиннее Млечного Пути.

Фото: techinsider.ru


В пределах нашей галактики и соседних уже обнаружены более мелкие потоки звезд. Они состоят из групп одинаковых звезд, тянущихся в одном направлении с одинаковой скоростью. Новый «Гигантский поток Комы» находится за пределами Млечного Пути, между скоплением галактик Комы.

Хрупкий звездный поток обнаружен впервые

Примечательно, что поток очень хрупок. Он попадает в жестокую среду, где галактики притягиваются и отталкиваются. До сих пор такие образования можно было предсказать с помощью компьютерного моделирования, но, согласно заявлению, они были обнаружены впервые.
Открытием могут стать остатки карликовой галактики. В общей сложности звезды, вероятно, будут иметь массу 7 миллионов солнц.

Фото Román et al., A&A, 2023Очень слабый поток был зафиксирован телескопом Уильяма Гершеля на Канарских островах Ла-Пальма. На приведенном выше изображении он виден как темная полоса и стал заметен только во время постобработки.

Поиск темной материи

Исследователи надеются использовать новые космические телескопы, такие как «Евклид», для наблюдения еще более огромных потоков звезд. Исследователи также хотели бы более подробно изучить «Гигантский поток Комы».

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Еще в 1933 году исследователь Фриц Цвикки заподозрил, что в скоплении галактик Кома должна присутствовать темная материя. Астрофизики подозревают, что если понаблюдать за звездами там, то можно узнать больше о свойствах неизвестного космического компонента.

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