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kosmos_news
Новый дрон-истребитель Roadrunner приземляется вертикально и оснащен ИИ
Новый автономный дрон компании Anduril оснащен реактивными двигателями и эффективен в бою

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Компания Anduril создала новый беспилотник Roadrunner, который, как сообщается, обладает чрезвычайно впечатляющими летными характеристиками. Он способен приземляться, как ракета Falcon 9, то есть вертикально.

Фото с сайта AndurilАвтономный летательный аппарат может взлетать вертикально и легко транспортироваться в компактном стартовом контейнере, что означает, что его можно быстро развернуть в любом месте. Дрон приводится в движение реактивным двигателем, что означает, что он достигает максимальной скорости чуть ниже скорости звука.

По словам Anduril, даже при высоких перегрузках Roadrunner должен оставаться чрезвычайно маневренным. Кроме того, дрон может зависать в воздухе благодаря своим свойствам вертикального взлета и посадки (VTOL).

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Модель дрона Roadrunner М разработана как вариант перехватчика для наземной ПВО. Часть, оснащенная взрывным устройством, отправляется на задание (как дрон-камикадзе) и ищет столкновения с беспилотником или снарядом противника.

Дрон имеет модульную конструкцию, а также может быть оснащен датчиками и другой полезной нагрузкой для выполнения различных задач. Например, после завершения разведывательной миссии дрон может самостоятельно вернуться в исходную точку, приземлиться вертикально, как ракета Falcon 9, и повторно использован.

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Предполагается, что дроны Roadrunner большую часть времени действуют автономно, самостоятельно принимают решения и нацеливаются на цели. Это дает возможность одному человеку контролировать или управлять несколькими такими дронами одновременно.

#ракета #дрон-истребитель
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