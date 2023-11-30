В возрасте 99 лет умер вице-председатель Berkshire Hathaway и деловой партнер Уоррена Баффетта Чарльз Мангер. Он не любил биткоин и считал, что США следует последовать примеру Китая и запретить криптовалюты.

29 ноября скончался известный инвестор Чарли Мангер. Он считал, что США должны запретить криптовалюты. Чарли и Уоррен Баффет неоднократно говорили о биткоине или криптовалютах в целом. Пункты критики всегда оставались прежними. Все дело в диких спекуляциях на рынке.

Многие пользователи оценивают биткоин как инвестиции. Баффет и Мангер десятилетиями проповедовали простую стратегию: покупайте все, что может принести больше пользы. Криптовалюты не производят никакого продукта.В 2023 году 99-летний Чарльз Мангер написал статью для Wall Street Journal. Он хвалил Китай, упоминая запрет криптовалют, введенный страной в сентябре 2021 года. На сегодняшний день успех этих мер был довольно посредственным.

ПочемуМангер призывал запретить криптовалюты? Согласно его объяснению, эта мера имеет смысл по двум основным причинам. Во-первых, он хотел защитить инвесторов. По словам Мангера, люди, инвестирующие в криптовалюты, как правило, не знают о том, что «промоутеры» зарабатывают на них много денег.

Во-вторых, запрет на криптовалюты в США был бы выгоден государству.

Мангер описывал рынок криптовалют как «дикий и некультурный капитализм». Инвестор был убежден: подъем криптовалют происходит из-за слабости США. К этому нужно отнестись серьезно. Китай служит в этом отношении образцом для подражания.