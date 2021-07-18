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Флеш-накопители, или, в простонародье, «флешки», уже давно стали массовым инструментом переноса информации с одного ПК на другой. Конечно, по скорости и объёмам они уступают переносным SSD и жёстким дискам, но главные достоинства флешек – в цене и удобстве транспортировки. Особенно удобны флешки в цельнометаллическом корпусе – в отличие от своих пластиковых собратьев, их корпус не ломается, не гнётся, не чувствителен к нагреву, да и товарный вид сохраняется дольше – металл, даже поцарапанный со временем, выглядит и ощущается намного лучше, чем гнущийся и сильно царапающийся пластик. И, в основном, металлические флешки компактнее за счёт того, что металла для жёсткости конструкции нужно меньше, чем пластика, ну а самые удобные из металлических – флешки, по ширине совпадающие с шириной порта USB. Такие можно подключать рядом с другими устройствами практически в любых устройствах (привет, ноутбуки), не опасаясь, что из-за флешки рядом не поместится коннектор другого устройства, и на ключах носить их вместо брелка – одно удовольствие, ни за что не цепляются, да и по весу практически незаметны. Ну а про долговечность и упоминать не надо – если не подведёт аппаратная начинка, металлическая флешка, благодаря корпусу, способна пройти огонь, воду и медные трубы, оставаясь в рабочем состоянии, чего не скажешь о её пластиковых одноклассниках, способных сломаться уже из-за простого падения под ноги. Единственный минус цельнометаллических флешек - невозможность получить физический доступ к контроллеру и памяти для перепрошивки в режиме Test Mode в случае программной поломки, но, учитывая тенденцию производителей в современных моделях использовать компоновку памяти и контроллера в единый чип, залитый силиконом, даже в пластиковых моделях – этот минус становится присущ почти всем флешкам, независимо от типа корпуса.

Помимо корпуса и удобства использования, главная характеристика флешки – скорость передачи данных, и вот тут уже многим бюджетным современным моделям нечем похвастаться. Как я уже упоминал в начале, главный плюс флешек, помимо удобства – цена. Но тут появляется та самая палка о двух концах – умолчим о том, что до сих пор выпускается целая куча моделей с USB 2.0, но и с USB 3.x дешёвые модели – откровенные «тормоза», даже у именитых производителей. Скорость чтения ещё нормальная – от 70 МБ/c и выше, но вот запись – плюс-минус 10 МБ/c, и это в 2021 году. А запись мелких файлов ещё в несколько раз медленнее. Зато на упаковке часто – гордая надпись «USB 3.2 Gen 1», которая, как известно, равносильна USB 3.0, но вот на практике даже к пределу USB 2.0 – около 30 МБ/c – запись не подбирается. Да, у дорогих моделей скорость записи хорошая, но ведь тут теряются главные преимущества флешек – такие модели обычно далеко не компактные, занимают много места, сильно нагреваются и стоят в 2-3 раза дороже, вариант на 128 ГБ запросто может оказаться по цене близок к портативному SSD такого же объёма, да и по габаритам недалеко уйдёт. Поэтому, казалось бы, нетривиальную задачу найти флешку одновременно компактную, дешёвую и относительно быструю – выполнить нелегко. Но среди моделей 2021 года всё-таки нашлась одна такая, и с ней мы познакомимся сегодня, попутно сравнив её с конкурентами в том же ценовом диапазоне - SanDisk Ultra Trek (копия популярной SanDisk Ultra Flair, только в резиновом корпусе) и типичным представителем линейки Kingston DataTraveler 3.0 - моделью под названием Swivl.



Герои обзора и их конкуренты. К сожалению, мысль написать обзор пришла уже после начала использования обоих флешек, поэтому закрытый блистер запечатлеть не успел. Обратите внимание на размеры M35 по сравнению с даже, казалось бы, компактной DT Swivl. анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU



Lexar M35 – флешка в металлическом корпусе от компании с известным именем. Правда, в 2017 году бренд Lexar из американского стал китайским, но его покупатель – компания Longsys – производитель памяти уже 22 года, поэтому за качество продукции переживать не стоит. Судя по тому, что Flash Drive Information Extractor не может определить тип памяти и контроллер, они используются собственной разработки, что, скорее всего, помогло получить такие хорошие показатели при цене чуть выше самых бюджетных флешек аналогичной ёмкости.





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Накопитель поставляется в картонном блистере, без всяких кричащих о скорости ярких картинок (привет, SanDisk), со скромным упоминанием – Up to 100 MB/s read. На деле - даже самая младшая версия на 32 ГБ считывает данные со скоростью более 200 МБ/c, то есть более чем в два раза быстрее, так что тут Lexar поскромничал. M35 поставляется в вариантах 32, 64, 128 и 256 ГБ, что для линейки 2021 года не странно - актуальность более мелких ёмкостей сегодня под вопросом, да и судя по ценам на другие линейки популярных производителей, вариант на 16 ГБ обходится дешевле лишь на 20-25% и без того невысокой цены на 32 ГБ.

Первой я приобрёл флешку на 32 ГБ, не ожидая от неё каких-то несвойственных для её цены скоростей, просто потому, что она показалась удобной для использования - металлической, маленькой, компактной, с ушком для ключей. Но после тестов стало понятно, что помимо удобства, у неё ещё и шикарная запись мелкими блоками, да и линейная запись в два-три раза быстрее одноклассников, поэтому 32 ГБ отправилась на работу, а для дома была приобретена такая же модель на 64 ГБ. В тестах будут участвовать обе.

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Как видим, у обоих вариантов практически одинаковые линейные скорости, 240 МБ/c на чтение и 36-40 МБ/c на запись. На первый взгляд SanDisk по линейной записи быстрее - но на практике в данной модели (как и почти во всех моделях серии Ultra) используется что-то наподобие SLC-кеширования в SSD накопителях, то есть флешка работает на такой скорости всего несколько секунд, а дальше скорости падают в несколько раз, реальная линейная запись там - около 10-12 МБ/c. Kingston тоже держится на таком же уровне, то есть оба конкурента практически в три раза медленнее по линейной записи.

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Но это ещё ничего – взгляните на мелкоблочную запись. До сих пор я считал, что для недорогих флешек 1.5-2 МБ/c в мелкоблочке – уже хорошо, такую скорость показывают, к примеру, Samsung Bar и A-DATA UV131. Sandisk показывает около 0.3 МБ/с, Kingston – вообще плавает около 0.01-0.04 МБ/с. Но что творит Lexar M35! Младшая версия – 11 МБ/c, старшая – 13 МБ/c. У бюджетных Kingston даже линейной записи с такой нет, а тут мелкоблочка. Проверим её чуть позже копированием большого количества мелких файлов, а пока - тест на перезапись всего объёма.





h2testw





32 и 34 Мб/c соотвественно. Учитывая, что CrystalDiskMark всегда чуть завышает результаты, то запись – без обмана. Что хорошо, на протяжении всего теста скорость оставалась стабильной, а флешки – чуть тёплыми, то есть тротлинга не наблюдается. Общее время записи 64 ГБ – почти такое же, как у моей монструозной A-DATA S102 Pro, только вот она сбрасывает скорость с 60 до 36 МБ/c и греется, как сковородка, не говоря уж о её размерах и цене. Про ценовых конкурентов лучше вообще промолчать - взгляните на SanDisk. Как я упоминал, технология кеширования позволяет принять небольшое количество данных на высокой скорости, а потом? А потом - провал ниже 9 МБ/c. Судя по отзывам пользователей в интернете, этим грешат почти все бюджетные модели серии Ultra. В итоге, 64 ГБ пишется практически 2 часа (!). Kingston со своими 10 МБ/c тоже недалеко ушёл, будь в тесте модификация на 64 ГБ - она тоже записалась бы практически за те же самые 2 часа. А вот Lexar - 32 ГБ за 15 минут, 64 ГБ - за полчаса. То есть - в 4 раза быстрее. Копировать данные с такой флешки - тем более удовольствие, практически 200 МБ/с, 64 Гб - за 5 минут. Быстрее только дорогие флешки и портативные SSD, портативные жёсткие диски выше 100-110 МБ/c не считывают.





Копирование крупных файлов (папка объёмом 5.3 ГБ, 18 файлов по 100-450 МБ).



На всплески в начале копирования здесь и далее можете не обращать внимания, это следствие работы кеширования Windows. Единственная модель в обзоре, у которой всплески в середине графика - особенность работы контроллера, это - SanDisk Ultra Trek.

Практически ровная линия с постоянными 33-34 МБ/c, без провалов. По сути, это самое лёгкое задание для любой флешки, практически линейная запись, которая показывает максимально достижимую скорость флеш-памяти. Проблема в том, что в реальности для переноса на флешках в большинстве случаев используются файлы куда более мелкого размера, и тут уже многие флешки пасуют, показывая скорость в несколько раз ниже линейной записи, в чём мы с вами убедимся далее. В данном же тесте результаты полностью повторяют результаты h2testw. На скриншоте от SanDisk отчётливо видна работа кеширования контроллера флешки - запись начинается около 60 МБ/c, но уже после записи 1 ГБ падает до 15 МБ/c, а потом и до 12 МБ/c. Kingston же пишет без провалов, но на своих стандартных 10 МБ/c, что ещё медленнее.







Копирование средних файлов (папка объёмом 6.8 ГБ, 2021 файл по 3-4 МБ)



Скорость колеблется от 24 до 29 МБ/c, что в процентах составляет 73-88 % от скорости непрерывной линейной записи для M35. Кеширование у SanDisk уже даёт не такие хорошие результаты в начале - 30 МБ с с плавным спуском до 11 МБ/c. Kingston практически не просел по скорости, но и без этого 9 МБ/c - худший результат из всей четвёрки.





Копирование мелких файлов (папка объёмом 4 ГБ, 43758 файлов от 10 до 300 КБ)





И даже на таких мелких файлах обе M35 вполне выдают 19-21 МБ/c. Вот она, волшебная мелкоблочка! Около 60% от линейной скорости. Смотрим на Sandisk - 2 МБ/c, серьёзно? В 10 (!) раз медленнее, чем Lexar, а это, на минуту, уже на порядок. И это хвалённые SanDisk Ultra? Представьте, нужно перенести базу 1С объёмом 5 Гб. Или папку с документами Word и Excel с таким же объёмом. На SanDisk это займёт 40 минут, а на Lexar - всего 4. И это обычные повседневные задачи, которые происходят на работе у многих людей. Предыдущие сравнения с ускорением в 2-3 раза меркнут перед записью мелких файлов, здесь разница уже более, чем существенная.









Kingston вроде показал себя получше SanDisk - 5 МБ/c, что всё равно в 4 раза медленнее Lexar, но и тут есть один подвох - DataTraveler пишет такие мелкие файлы с постоянными фризами и падением скоростью до 0 каждые несколько секунд. В итоге, реальное время записи почти такое же, как у SanDisk.









Даже портативный жёсткий диск с интерфейсом USB 3.0 перенесёт вам такие мелкие файлы лишь чуть быстрее, чем Lexar M35. Всё потому, что жёсткие диски записью мелкими блоками не блещут, и даже бюджетные флешки c продуманным контроллером, как у M35, по скорости передачи таких файлов их догоняют.





Rufus, ISO Multiboot 2K10 v7.30.1 объёмом 4 ГБ, 1371 файл объёмом от 1 КБ до 300 МБ





Запись популярной мультизагрузочной сборки Multiboot 2K10. Rufus скорость не показывает, но показывает общее время записи. Так вот – время записи по сравнению с DataTraveler Swivl сократилось в четыре раза, по сравнению с SanDIsk - в два. Когда такую разницу демонстрируют между топовым и мейстримовым устройством – это не вызывает удивления, но вот в одной ценовой категории такое увидеть – сразу станет ясно, что кто-то слишком экономит на флеш-памяти с мыслями «Дёшево – значит, как и 10 лет назад сойдёт», а кто-то – наоборот, использует лучшую для данной ценовой категории память, и при этом не заявляет в рекламе недостижимых характеристик, наоборот, слишком скромно о них отозвавшись.

Lexar M35 – достойный представитель современных бюджетных флеш-накопителей. Модель 2021 года, безусловно, явно выделяется на фоне однотипных бюджетных Kingston, Sandisk и Kioxia (Toshiba), которые отличаются лишь корпусом, а по характеристикам – везде стандартные 100МБ/c на чтение, и, что гораздо более неприятно, 10 МБ/c на запись крупных файлов, вкупе с ужасно медленной записью мелких файлов на уровне 2-5 МБ/c. Китайский производитель предлагает нам в 2 раза более быстрое чтение, в 3 раза более быструю запись больших файлов, и, что не менее важно, до 10 раз более быструю запись мелких файлов за те же деньги. Согласитесь, это склоняет чашу весов на сторону Lexar без долгих раздумий. На сегодняшний день у модели M35 практически не находится конкурентов: всё, что быстрее – дороже, по крайней мере среди именитых конкурентов, исключая истинно китайские флешки с AliExpress со свойственной для них лотереей скоростных характеристик и надёжности. Добавив к этому металлический корпус и компактные размеры, данная модель становится идеальной для повседневного пользования без необходимости переплачивать. Даже младшая модель на 32 Гб обеспечит комфортные для повседневного использования скорости, а для любителей объёмов побольше – представлены модели вплоть до 256 Гб.