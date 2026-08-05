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Уровень искажений аудиосигнала снижен

Бренд Shokz анонсировал новую расцветку Sakura Pink для спортивных наушников открытого типа OpenDots 2. Модель выполнена в асимметричном дугообразном дизайне с титановой дужкой, а весит каждый наушник 6,4 грамма.

Источник изображения: Shokz

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За звук отвечают 11,8-миллиметровые двойные излучатели с поддержкой технологии Dolby Audio. По данным производителя, уровень искажений аудиосигнала снизился на 70% по сравнению с прошлым поколением, а для чистоты речи при звонках задействована система шумоподавления на базе ИИ. Корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту IP57.

Наушники работают по протоколу Bluetooth 6.1 с поддержкой кодеков SBC и AAC. Автономность составляет 10 часов от одного заряда, а комплектный кейс увеличивает это время до 40 часов. Футляр поддерживает как проводную зарядку через порт USB-C, так и беспроводной способ пополнения энергии.

Наушники в новом исполнении оценены в 1598 юаней(~$235).