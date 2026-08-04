Новинка представлена в двух цветах

Casio пополнила линейку ударопрочных часов G-Shock двумя монохромными моделями GMA-P2110B в уменьшенном восьмиугольном корпусе.

Источник изображения: Casio

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Новинка представлена в черном исполнении GMA-P2110B-1A и коричневом GMA-P2110B-5A. Главным внешним отличием линейки стало однотонное оформление корпуса и ремешка, разбавленное тонким металлическим кольцом на безеле без фирменных логотипов, а также более четкими часовыми метками.

Источник изображения: Casio

Электронная начинка основана на фирменном модуле 5730. Функция смещения стрелок позволяет временно отводить их в сторону, если они перекрывают цифровой дисплей для чтения даты или таймера. Встроенный хронометр фиксирует время с точностью до 1/100 секунды, а мировое время поддерживает 31 часовой пояс.

Источник изображения: Casio

Конструкция рассчитана на погружение в воду на глубину до 200 метров. Корпус и ремешок выполнены из биопластика на основе возобновляемых органических компонентов, что позволило снизить общий вес устройства до 37 граммов. За питание отвечает элемент CR1025, обеспечивающий около трех лет автономной работы. Стоимость новинки производитель пока не раскрывает.