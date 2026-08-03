Максимальная емкость аккумулятора 5000 мАч

Производитель Ewin представил на платформе Xiaomi Youpin внешний аккумулятор с функцией магнитной зарядки. По данным публикации ITHome, ключевой особенностью устройства стало оснащение 3,87-дюймовой четырехцветной панелью на основе электронных чернил (E-Ink), которая позволяет выводить пользовательские изображения.

Источник изображения: Ewin

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Согласно опубликованной спецификации, аксессуар толщиной 11,8 мм оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 5000 мАч (19,25 Вт·ч) и встроенной двухсторонней подставкой с углом раскрытия 135 градусов. По информации из карточки товара, устройство поддерживает беспроводную магнитную зарядку мощностью до 15 Вт и проводную зарядку мощностью до 22,5 Вт.

Источник изображения: Ewin

В технической таблице указано, что габариты устройства составляют 72,0×11,8×106,5 мм. Управление изображением на экране осуществляется через фирменное приложение Ewin. На площадке Xiaomi Youpin новинку оценили в 249 юаней(~$35).