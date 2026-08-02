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kefirNET
Segotep представила 850-ваттный блок питания GP850T с сертификатом 80 PLUS Titanium
Блок оснащен 120-мм вентилятором...
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Компания Segotep выпустила полностью модульный блок питания GP850T мощностью 850 Вт. Новинка выполнена в компактном корпусе с габаритами 140×150×86 мм и отвечает стандартам Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1. Схема устройства включает архитектуру «Bridge MOS + LLC Pro + DC-DC» и построена на японских конденсаторах, что позволило модели получить сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium.

Источник изображения: Segotep

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В оснащение входит разъем 12V-2x6 для современных видеокарт. Кабельная система полностью съемная, в комплект поставки входят рельефные тисненые кабели. За охлаждение компонентов отвечает 120-миллиметровый вентилятор на гидродинамическом подшипнике с интеллектуальной регулировкой оборотов (максимальная скорость — до 1500 ± 10% об/мин).

Источник изображения: Segotep

Продажи Segotep GP850T стартовали в Китае по цене 799 юаней(~$116). Производитель предоставляет 7-летнюю гарантию с возможностью бесплатной замены устройства в первый год эксплуатации.

#комплектующие #сборка пк #блок питания #gp850t #segotep
Источник: ithome.com
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