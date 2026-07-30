Компания iReader анонсировала дату выхода новой модели Air 3 Pro...

Компания iReader представила электронную книгу Air 3 Pro в матово-белом исполнении с цельнометаллической средней рамкой и скругленными гранями. Устройство оснащено 8,2-дюймовым черно-белым экраном Carta 1300, обеспечивающим частоту смены кадров до 50 к/с, а на боковой панели размещены физические кнопки для навигации.

Источник изображения: iReader

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Главной особенностью конструкции стало полное отсутствие встроенной подсветки: производитель намеренно отказался от фронтального слоя освещения, чтобы максимально приблизить четкость текста к печатной бумаге и устранить лишние слои над матрицей. За быстродействие отвечает восьмиядерный процессор, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Предусмотрен слот для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Полноценный релиз новинки намечен на 6 августа 2026 года.