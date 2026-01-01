kefirNET
Xiaomi анонсировала настольную зарядную станцию мощностью 140 Вт с восемью портами
Настольная зарядная станция Xiaomi мощностью 140 Вт с восемью портами и поддержкой быстрой зарядки мобильных устройств выходит на стадию краудфандинга.

Xiaomi объявила о запуске краудфандинга универсальной зарядной станции мощностью 140 Вт, выполненной в конфигурации с четырьмя розетками переменного тока и четырьмя USB-портами, включая два USB-C и два USB-A. Технической особенностью устройства является поддержка интеллектуального распределения энергии через порты USB-C1 и USB-C2, каждый из которых в однопортовом режиме способен выдавать до 140 Вт. Для мобильных устройств собственного бренда компания реализовала поддержку протоколов быстрой зарядки мощностью до 120 Вт с обратной совместимостью со стандартами на 100, 90, 67 и 33 Вт.

Функционал станции разделен по типам подключаемой нагрузки, где порт USB-A2 выделен для зарядки слаботочных гаджетов, таких как беспроводные наушники и смарт-часы. В аппаратную часть интегрирован контроллер управления питанием, который в реальном времени идентифицирует подключенные устройства и оптимизирует выходную мощность. Данная архитектура предотвращает циклическое переподключение активных портов при добавлении новых потребителей в сеть. В стандартный комплект поставки включен кабель формата USB-C на USB-C длиной один метр, рассчитанный на ток 6 А и передачу мощности до 240 Вт.

Стоимость устройства на этапе сбора средств составляет 249 юаней (~$35). Конструкция корпуса объединяет функции сетевого удлинителя и мощного адаптера питания, что позволяет минимизировать количество проводов в рабочей зоне. Начало краудфандинговой кампании запланировано на 7 января 2026 года.

#xiaomi #зарядная станция #устройство #зарядное
Источник: ithome.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

