Изначально webOS Hub 3.0 будет доступна для UHD-телевизоров с частотой обновления 60 Гц

Компания LG представила новую версию платформы webOS Hub 3.0, разработанную для телевизоров других производителей. Как сообщает FoneArena, обновление включает расширенные AI-технологии и функции, направленные на улучшение пользовательского опыта.

Платформа первоначально станет доступна для UHD-телевизоров с частотой обновления 60 Гц, а с июля 2025 года поддержка расширится на модели с 120 Гц и mini-LED-подсветкой. Это позволит LG укрепить позиции на рынке B2B и привлечь больше партнёров.

Image: LG

Среди ключевых нововведений — AI-рекомендации контента (Voice Recommendation) на основе предпочтений пользователей, улучшение качества изображения через нейросетевую суперсэмплирование (AI Picture) и шумоподавление в аудио (AI Sound). Также добавлена поддержка Multiview (режимы «картинка-в-картинке» и «сторона-в-сторону»), Always On Display, Wi-Fi 6 и Bluetooth-аудио Auracast.

Для геймеров реализованы функции Game Dashboard, Game Optimizer и Gaming Portal, объединяющий облачные сервисы, игры для webOS и список популярных проектов. В экосистеме webOS Hub 3.0 также работает IoT-решение Home Hub для настройки персонализированных сценариев умного дома.

LG Channels, бесплатный сервис с рекламной моделью (FAST), предлагает доступ к 4000 каналам в 33 странах.