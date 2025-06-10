Зарядное устройство Anker Nano мощностью 130 Вт имеет шесть портов.

Компания Anker анонсировала выход в Европе многофункционального зарядного устройства Nano Charger 130W, способного одновременно заряжать до шести устройств, сообщает издание Notebookcheck. Модель, ранее запущенная в Китае в мае 2025 года, использует технологию GaN для компактного дизайна и высокой мощности.

Image: Anker

Зарядное устройство оснащено четырьмя портами USB-C и двумя USB-A, а его максимальная общая выходная мощность составляет 130 Вт. При этом распределение мощности по портам следующее:

USB-C1 — до 100 Вт,

USB-C2 — до 65 Вт,

USB-C3 и USB-C4 — по 20 Вт,

USB-A1 и USB-A2 — по 12 Вт.

Anker утверждает, что устройство способно зарядить два ноутбука MacBook Air 15 дюймов до 50% за 30 минут, а MacBook Pro 14 дюймов — до 50% за 27 минут.

Модель выполнена в тонком корпусе толщиной 19 мм, весит 320 граммов и доступна в чёрном и белом цветах. В комплект входят съёмная вилка переменного тока и защитный чехол для хранения. Зарядное устройство поддерживает технологии Power IQ 3.0 для оптимизации заряда, PPS (Programmable Power Supply) и ActiveShield 2.0 для контроля температуры.

Anker Nano Charger 130W уже можно приобрести на официальном сайте компании и Amazon по цене €59,99. Ожидается, что устройство появится в Северной Америке в ближайшее время.