OnePlus Pad 3 представлен с 13,2-дюймовым 3.4K-экраном, Snapdragon 8 Elite и аккумулятором на 12 140 мАч.

Image: OnePlus

Компания OnePlus официально анонсировала флагманский планшет Pad 3, сочетающий производительность, премиальный дизайн и инновационные функции. Устройство выделяется 13,2-дюймовым экраном с разрешением 3.4K (3392×2400 пикселей), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Матрица поддерживает адаптивную смену частоты (от 30 до 144 Гц) и имеет плотность пикселей 315 PPI.

В основе модели — 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и 512 ГБ флеш-накопителя UFS 4.0. Для охлаждения используется система паровых камер с графеновым композитом, что обеспечивает стабильную работу даже в ресурсоёмких сценариях.

Особое внимание уделено аудиосистеме: восемь динамиков (4 средне-басовых и 4 твитера) работают с технологией Omni Bearing Sound Field, автоматически адаптирующей звук под ориентацию экрана. Планшет получил сертификацию Hi-Res Audio.

Image: OnePlus

OnePlus Pad 3 работает под управлением Android 15 с оболочкой OxygenOS 15 и поддерживает интеграцию с смартфонами бренда: синхронизация OTP-кодов, обмен файлами, сообщениями и уведомлениями.

Корпус толщиной 5,97 мм и весом 675 г выполнен из металла. Ёмкость аккумулятора — 12 140 мАч, а 80-Вт зарядка SuperVOOC позволяет полностью восполнить заряд за 92 минуты (18% за 10 минут).

В комплекте поставки доступна улучшенная клавиатура с увеличенными клавишами, NFC, магнитным креплением и выделенной AI-кнопкой. Угол наклона регулируется от 110 до 165. Дополнительно продаётся стилус OnePlus Stylo 2 и чехол-фолио.

Image: OnePlus

Основная камера разрешением 13 Мп перемещена в угол, фронтальная — 8 Мп. Среди беспроводных интерфейсов — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и USB 3.2 Gen1.

Цены и доступность:

12/256 ГБ: $699,99 / €599

16/512 ГБ: $799 / €699

Клавиатура: $199,99 / €169

Стилус: $99,99 / €99

Чехол: $49,99 / €59

Продажи стартуют в Европе 19 июня, в Северной Америке — 8 июля.