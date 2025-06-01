Xiaomi представила уличную камеру Outdoor Camera 4 с двойным объективом и поддержкой 3K-видео
Компания Xiaomi выпустила в Китае новую уличную камеру безопасности Outdoor Camera 4, сообщает издание Notebookcheck. Модель получила два 5-мегапиксельных сенсора с разными фокусными расстояниями: один обеспечивает широкий обзор, а второй — детализированный приближенный план. Камеры дополнены восемью светодиодами подсветки и стабилизатором для одного из модулей.
Устройство поддерживает запись видео в разрешении 3K, а встроенная технология цветного ночного видения позволяет сохранять четкость изображения даже в темноте. Светодиоды автоматически активируются при обнаружении движения человека.
Камера имеет сертификат IP66, что гарантирует защиту от пыли и воды, а также выносливость к экстремальным погодным условиям. Внутри установлен чип MJA1 с расширенными функциями безопасности: распознавание объектов, автомобилей и мгновенные оповещения в приложении при подозрительной активности.
Среди других особенностей — поддержка Wi-Fi 6 (двухдиапазонный), интеграция с NAS-хранилищами и облачными сервисами (например, Ugree NASync DXP2800), а также звуковая и световая сигнализация.
Xiaomi Outdoor Camera 4 уже доступна в Китае по цене 299 юаней (около $42). Информация о международном запуске пока не раскрывается.
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