Представленный на CES 2025 в январе Samsung Odyssey OLED G6 выпускают по всему миру.

Image: Samsung

Компания Samsung заявила о глобальных продажах игрового монитора Odyssey OLED G6 (G60SF), который позиционируется как первый в мире OLED-дисплей с частотой обновления 500 Гц. Устройство, анонсированное на CES 2025, уже доступно для покупок по предварительному заказу в Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и Малайзии, сообщает портал Gizmochina.

По описанию, устройство с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD (2560×1440) использует технологию QD-OLED, обеспечивая время отклика 0,03 мс (GtG). Для геймеров ключевыми особенностями стали поддержка AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC Compatible, устраняющих разрывы изображения, а также сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 для глубоких чёрных тонов и высокой контрастности в HDR-контенте. Пиковая яркость достигает 1000 нит, но только в сценах с активным HDR.

Для защиты от выгорания пикселей реализованы функции автоматического снижения яркости статичных элементов (например, панелей задач) и технология OLED Safeguard+. Антибликовое покрытие Glare Free минимизирует отражения, а валидация Pantone гарантирует точную цветопередачу — монитор воспроизводит более 2100 цветов и 110 оттенков кожи из библиотеки Pantone.

Image: Samsung

Система охлаждения с пульсирующими тепловыми трубками и специальным хладагентом, по заявлению Samsung, отводит тепло в 5 раз эффективнее, чем графитовые пластины. Это критично для сохранения производительности при длительных игровых сессиях.

Цена в Сингапуре составляет 1488 SGD (около $1147). Официальные даты выхода в других регионах не названы, но компания планирует постепенный глобальный релиз в ближайшие месяцы.